Aslan böylesine alışık değil

Bu sezon 3 maç sonunda 5 puan toplayabilen Galatasaray, son 10 yılın en kötü başlangıçlarından birini yaptı.





Turkcell Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmada sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybını 3 hafta sonunda 4'e çıkaran Galatasaray, son 10 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaşıyor.







Lige Denizlispor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra deplasmandaki Kayserispor (0-0) ve ligin yeni takımlarından Antalyaspor ile (1-1) berabere kalarak 5 puan toplayabildi. Galatasaray, Alman Teknik Direktör Michael Skibbe yönetiminde ligde henüz yenilmemesine rağmen, son iki haftada üst üste puan kayıpları yaşadı.







Ligde son 10 yılda sadece 2006-07 sezonunda lige olumsuz bir başlangıç yapan ''Cim bom'', Kayserispor'u 4-0 yenip, Ankaraspor ile 1-1, Vestel Manisaspor ile de 2-2 berabere kalarak ilk 3 hafta sonunda 5 puanda kalmıştı.







10 SEZONDA 3 KEZ 9 PUAN



Galatasaray, geride kalan son 10 sezonda 3 kez 3'te 3 yaparak 9 puan topladı.







Sarı-kırmızılılar, 2002-03 sezonunda Samsunspor'u 4-1, Denizlispor'u 3-1, Bursaspor'u 2-0, 2005-06 sezonunda Konyaspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 2-1, Malatyaspor'u 5-2, 2007-08 sezonunda da Çaykur Rizespor'u 4-0, Bursaspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ederek, 3. haftalar sonunda lige kayıpsız başlamıştı.







3 KEZ 7 PUAN



Son 10 sezonda ''Cim bom'', ligde 3. haftalar sonunda 3 kez de 7 puan topladı.







Galatasaray, bu dönemde 2 kez 6 puan, 2 kez de 5 puan toplayarak sezona girdi.

