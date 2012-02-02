-Aslan beraberlikle yetindi İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada lider Galatasaray, Medical Park Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. 74. dakikada Emre Çolak'ın ceza sahası dışında vuruşunda, savunmadan sekerek havalanan topa kale önünde Elmander'in yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırarak, tehlikeyi önledi. 76. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Ömer kale direğin dibinde kontrol etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın ikinci yarıdaki baskılı oyunu sonucu değiştirmeye yetmedi ve maç ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: İlker Meral xx, Volkan Narinç xxx, Hakan Yemişken xxx Galatasaray: Muslera xx, Ujfalusi xx, Gökhan Zan x (Dk. 57 Sabri Sarıoğlu x), Semih Kaya xx, Hakan Balta xx, Melo xx, Emre Çolak xx, Selçuk İnan xx, Engin Baytar xx (Dk. 82 Sercan Yıldırım x), Riera x (Dk. 57 Baros x), Elmander xx Medical Park Antalyaspor: Ömer Çatkıç xx, Erkan Sekman xx (Dk. 84 Petr Janda x), Ali Turan xx, Deniz Barış xx, Musa Nizam xx, Musa Aydın xx (Dk. 75 Sedat Ağçay x), Kerem Şeras xx, İbrahim Dağaşan xx, Emrah Başsan xx, Mehmet Eren Boyraz xxx, Mehmet Yılmaz xx (Dk. 75 Tita x) Goller: Dk. 21 Emrah Başsan (Medical Park Antalyaspor), Dk. 35 Melo (Penaltıdan) (Galatasaray) Kırmızı Kartlar: Dk. 72 Baros (Galatasaray), Dk. 90+4 İbrahim Dağaşan (Medical Park Antalyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 36 Ömer Çatkıç, Dk. 52 Musa Nizam (Medical Park Antalyaspor), Dk. 45+1 Ujfalusi, Dk. 79 Melo (Galatasaray)