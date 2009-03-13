Aslan avantajla döndü

Ve maç başladı…



Toplu Sonuçlar



CSKA Moskova: 1 - Shakhtar Donetsk: 0

Dinamo Kiev: 1 - Metalist Kharkiv: 0

Hamburg: 1 - Galatasaray: 1

PSG: 0 – Braga: 0

Werder Bremen: 1 - Saint-Etienne: 0

Manchester City: 2 – Aalborg: 0

Marsilya: 2 – Ajax: 1

Udinese: 2 - Zenit: 0



Bambaşka bir maç başladı...



Maçtan önce kendimi korumaya çalıştığım düşünce; Galatasaray yönetimininı yitirmiş olmasıydı… Beni böyle düşünmeye iten ise savunmada onca sıkıntı varken Meira’nın Zenit’e satılmasıydı…Bu düşüncenin sadece bana ait olması, takıma yansımamış olması ise tek temennimdi… Neyse “” Alman atasözüyle bu düşünceden sıyrılıp maçın havasına girelim...Şu benimdevam edelim…Hamburg bugüne kadar Türk takımlarına hiç, Alman takımları ile Avrupa Kupaları’nda oynadığı 22 maçta10 beraberlikHamburg’un Hırvat oyuncususezon Avrupa Kupaları’nda 6 gol atarak takımının en golcü oyuncusuydu. Galatasaray takımında ise bu sezon Avrupa Kupalarında en golcü oyuncu(Baros cezalı olduğu için bugün oynayamadı, Olic de yedekler arasında maça başladı)Galatasaray deplasmanda oynadığı sonGalatasaray takımındabu sezon tüm Avrupa Kupası maçlarında oynadılar… (Lincoln bu maçta da görev aldı)2008-09 sezonunda sonGeçen sezon şampiyon olan, 2004-05 şampiyonua, 1999-2000 şampiyonu temsilcimizson 16 takım içinde yer alıyorlar…Hamburg ise daha önce 1982-83 sezonunda, 1976-77 sezonunda isekazanmıştı.Gelelim maçın oynanacağı stadyuma…… Bu yıl UEFA Kupa finali Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacak… Galatasaray’ın hedefi bu kupayı Kadıköy’de kaldırarak hem Avrupa’daki başarılarına bir yenisini eklemek hem de ezeli rakibinin mabedinde bunu başararak tarihe bir not düşmek…Bu hedefe ulaşmak için aşılması gereken ilk engel ise Hamburg…Bu tip iki ayaklı maçların ilkinde takımların birbirlerini tartma, sahada neler yapabileceklerini görme telaşında olduklarına tanık olmuşumdur. Ama Nordbank Arena'da özellikle Galatasaray'ın maçın başından itibaren pozisyon arayan, topu rakip yarı alanda tutmaya çalışan görüntüsüyle karşılaştık... Hemen ilk 20 dakikalık dilimde benim aldığım notları aktarıyorum5'te, 6'da, 7'deve8'de yeniden, 13'teve 15'te yenidenrakip ceza sahasına girmeye çalıştılar,yoklamal çektiler...Çünkü bu dakikaya kadar herşeyi Galatasaray'ın istediği gibi yapıyorlar ve sarı kırmızlı takımın savunmadaki eksikliklerinin üzerine gitmiyorlardı... O eskilerin tabiriyle, tipik Alman futbolunu, yay çevresini kapatan, hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalışan, uzaklardan deneyen bir takım oynunu oynuyorlardı...31. dakikada Hamburg'un bu düşüncesini uygulamalı olarak Galatasaraylı futbolcular gösterdiler... Ve "un faturasını kesen futbolcu da0-1Golden sonra öne çıkan isimler ise, sarı kırmızılı takımın... Dakika vererek sayıyorum... 33'te Trochowski'nin sert ortasında son anda arayagirdi...34'te Guerrero'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondamutlak tehlikeyi önledi... 37'de Guerrero'ya bu kezgeçit vermedi... 42'de Trochowski'nin ortasıkaldı... 43'te Guerrero'nun şutunaayak koymasa çok tehlikeli olacaktı...İkinci yarıda siyah ve beyaz gibi, güzel ve çirkin gibi bir fark vardı maçta... Ev sahibi Hamburg oldukça tempoluAlmanların baskısı bu golle de geçecek gibi değildi... Savunmadaki sıkıntıları devre arasında birisi teknikki, akın akın sarı kırmılızılı kaleye ataklar gelmeye başladı... 52'de zaten eksik olan savunmakart görmesiyle daha da dağılmış oldu... Bu dakikadan sonra maçta film koptu...G.Saray bu dakikadan sonradiye düşünmeye başladı... Bülent Korkmaz da Lincoln'ü oyundan alarak teoriyi pratiğe dönüştürdü...Sarı kırmızılı takımın 10 kişi kaldıktan sonra daortaya koyması takdire şayandı elbette... Ama Hamburg'un forvetlerinin son vuruşlardakiOlic'in yedek oturması, Jol'un rakibini iyiolması da bu skorun ortaya çıkmasına neden oldu... İkinci maçta Hamburg'un çok daha farklı bir görüntüsü olacağını düşünüyorum...Ve Meira'nın gidişine , Mehmet ve Servet'in yokluğuna bir de Emre'nin kırmızı kartı eklendi... Bülent Korkmaz bu maçta Kewell'ı stopere çekerek çözüm üretti ama rövanş maçına bu şekilde başlayacağını sanmıyorum.... Yoksa başlar mı?HSV Nordbank ArenaViktor Kassai xx, Gabor Eros xx, Tibor Vamos xx (Macaristan)Rost xx, Boateng xx, Silva xx (Dk. 84 Pitroipa x), Mathijsen xx, Jansen xx, Guerrero xx, Jarolim xx, Trochowski xx, Benjamin xx, Aogo x (Dk. 71 Olic x), Petric xDe Sanctis xxx, Sabri xx, Emre Aşık xx, Hakan Balta xxx, Volkan xx, Kewell xx, Barış xxx, Ayhan xxx, Lincoln xx (Dk. 59 Mehmet Güven x), Arda xxx (Dk. 82 Hasan x), Nonda x (Dk. 74 Ümit x)Dk. 32 Ayhan (Galatasaray), Dk. 49 Jansen (Hamburg)Dk. 53 Emre Aşık (Galatasaray)Dk. 18 Guerrero, Dk. 45 Aogo, Dk. Jarolim, Dk. 64 Boateng (Hamburg), Dk. 28 Barış, Dk. 61 Volkan, Dk. 64 Arda (Galatasaray)