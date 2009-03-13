Aslan avantajla döndü

Galatasaray, UEFA Kupası 4. tur ilk maçında Hamburg ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Emre Aşık'ın kırmızı kart görmesiyle son 37 dakikayı 10 kişi oynayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajlı skoru yakaladı.
Maçtan önce kendimi korumaya çalıştığım düşünce; Galatasaray yönetiminin takımın UEFA Kupası’nda finale çıkacağı inancın
ı yitirmiş olmasıydı… Beni böyle düşünmeye iten ise savunmada onca sıkıntı varken Meira’nın Zenit’e satılmasıydı…
Bu düşüncenin sadece bana ait olması, takıma yansımamış olması ise tek temennimdi… Neyse “Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır,
” Alman atasözüyle bu düşünceden sıyrılıp maçın havasına girelim...
Şu benim meşhur maç öncesi notlarımla
devam edelim…
Hamburg bugüne kadar Türk takımlarına hiç yenilmemişti… (Neden bir ilk olmasındı)
Galatasaray
, Alman takımları ile Avrupa Kupaları’nda oynadığı 22 maçta 6 galibiyet
10 beraberlik 6 yenilgi almıştı…
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Hamburg’un Hırvat oyuncusu Ivıca Olic bu
sezon Avrupa Kupaları’nda 6 gol atarak takımının en golcü oyuncusuydu. Galatasaray takımında ise bu sezon Avrupa Kupalarında en golcü oyuncu 4 golle Milan Baros’tu…
(Baros cezalı olduğu için bugün oynayamadı, Olic de yedekler arasında maça başladı)
Galatasaray deplasmanda oynadığı son 4 Avrupa Kupası maçını da kaybetmemişti
…
Galatasaray takımında Meira ve Lincoln
bu sezon tüm Avrupa Kupası maçlarında oynadılar… (Lincoln bu maçta da görev aldı)
2008-09 sezonunda son 16 takım arasına kalan ekiplerden sadece 4 tanesi daha önce UEFA Kupası’nda şampiyonu oldu.
Geçen sezon şampiyon olan Rus ekibi Zenit St.Petersburg
, 2004-05 şampiyonu Rus Cska Moskov
a, 1999-2000 şampiyonu temsilcimiz Galatasaray ve 1991-92 sezonu şampiyonu Hollanda ekibi Ajax,
son 16 takım içinde yer alıyorlar…
Hamburg ise daha önce 1982-83 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı
, 1976-77 sezonunda ise Kupa Galipleri Kupası’nı
kazanmıştı.
Gelelim maçın oynanacağı stadyuma… Bu yıl Kadıköy, olmadı gelecek yıl HSH Nordbank Arena
… Bu yıl UEFA Kupa finali Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacak… Galatasaray’ın hedefi bu kupayı Kadıköy’de kaldırarak hem Avrupa’daki başarılarına bir yenisini eklemek hem de ezeli rakibinin mabedinde bunu başararak tarihe bir not düşmek…
Bu hedefe ulaşmak için aşılması gereken ilk engel ise Hamburg… İlk maç Almanya’da, gelecek yıl UEFA Kupası’nın finaline ev sahipliği yapacak olan HSH Nordbank Arena Stadyumu’nda oynandı… Ve maç başladı…
Bu tip iki ayaklı maçların ilkinde takımların birbirlerini tartma, sahada neler yapabileceklerini görme telaşında olduklarına tanık olmuşumdur. Ama Nordbank Arena'da özellikle Galatasaray'ın maçın başından itibaren pozisyon arayan, topu rakip yarı alanda tutmaya çalışan görüntüsüyle karşılaştık... Hemen ilk 20 dakikalık dilimde benim aldığım notları aktarıyorum
5'te Arda
, 6'da Lincoln ve Nonda
, 7'de Volkan Yaman
ve Kewell,
8'de yeniden Lincoln
, 13'te Kewell
ve 15'te yeniden Kewell
rakip ceza sahasına girmeye çalıştılar, kaleci Rost'a
yoklamal çektiler...Toplu Sonuçlar
CSKA Moskova: 1 - Shakhtar Donetsk: 0
Dinamo Kiev: 1 - Metalist Kharkiv: 0
Hamburg: 1 - Galatasaray: 1
PSG: 0 – Braga: 0
Werder Bremen: 1 - Saint-Etienne: 0
Manchester City: 2 – Aalborg: 0
Marsilya: 2 – Ajax: 1
Udinese: 2 - Zenit: 0
Hamburg'un ise rakibini çok fazla takip etmediğine kanaat getirdiğimde dakikalar 30'u gösteriyordu...
Çünkü bu dakikaya kadar herşeyi Galatasaray'ın istediği gibi yapıyorlar ve sarı kırmızlı takımın savunmadaki eksikliklerinin üzerine gitmiyorlardı... O eskilerin tabiriyle, tipik Alman futbolunu, yay çevresini kapatan, hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalışan, uzaklardan deneyen bir takım oynunu oynuyorlardı...
31. dakikada Hamburg'un bu düşüncesini uygulamalı olarak Galatasaraylı futbolcular gösterdiler... Ve "o iş öyle olmaz böyle olur"
un faturasını kesen futbolcu da Ayhan Akman oldu:
0-1
Golden sonra öne çıkan isimler ise, sarı kırmızılı takımın defans oyuncularıydı
... Dakika vererek sayıyorum... 33'te Trochowski'nin sert ortasında son anda araya Hakan Balta
girdi...34'te Guerrero'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda De Sanctis
mutlak tehlikeyi önledi... 37'de Guerrero'ya bu kez Hakan Balta
geçit vermedi... 42'de Trochowski'nin ortası De Sanctis'de
kaldı... 43'te Guerrero'nun şutuna Emre Aşık
ayak koymasa çok tehlikeli olacaktı...Bambaşka bir maç başladı...
İkinci yarıda siyah ve beyaz gibi, güzel ve çirkin gibi bir fark vardı maçta... Ev sahibi Hamburg oldukça tempolu başladı maça ve henüz 48. dakikada skora Jansen ile dengeyi getirdiler: 1-1
Almanların baskısı bu golle de geçecek gibi değildi... Savunmadaki sıkıntıları devre arasında birisi teknik direktör Jol'un kulağına fısıldamış olmalı
ki, akın akın sarı kırmılızılı kaleye ataklar gelmeye başladı... 52'de zaten eksik olan savunma Emre Aşık'ın kırmızı
kart görmesiyle daha da dağılmış oldu... Bu dakikadan sonra maçta film koptu...
G.Saray bu dakikadan sonra 1-1 de iyi skor, avantajlı skor
diye düşünmeye başladı... Bülent Korkmaz da Lincoln'ü oyundan alarak teoriyi pratiğe dönüştürdü...
Sarı kırmızılı takımın 10 kişi kaldıktan sonra da direnç göstermiş olması, varını yoğunu
ortaya koyması takdire şayandı elbette... Ama Hamburg'un forvetlerinin son vuruşlardaki beceriksizlikleri,
Olic'in yedek oturması, Jol'un rakibini iyi etüt edememiş
olması da bu skorun ortaya çıkmasına neden oldu... İkinci maçta Hamburg'un çok daha farklı bir görüntüsü olacağını düşünüyorum...
Ve Meira'nın gidişine , Mehmet ve Servet'in yokluğuna bir de Emre'nin kırmızı kartı eklendi... Bülent Korkmaz bu maçta Kewell'ı stopere çekerek çözüm üretti ama rövanş maçına bu şekilde başlayacağını sanmıyorum.... Yoksa başlar mı?HAMBURG: 1 - GALATASARAY: 1
Stat:
HSV Nordbank Arena Hakemler:
Viktor Kassai xx, Gabor Eros xx, Tibor Vamos xx (Macaristan) Hamburg:
Rost xx, Boateng xx, Silva xx (Dk. 84 Pitroipa x), Mathijsen xx, Jansen xx, Guerrero xx, Jarolim xx, Trochowski xx, Benjamin xx, Aogo x (Dk. 71 Olic x), Petric x Galatasaray:
De Sanctis xxx, Sabri xx, Emre Aşık xx, Hakan Balta xxx, Volkan xx, Kewell xx, Barış xxx, Ayhan xxx, Lincoln xx (Dk. 59 Mehmet Güven x), Arda xxx (Dk. 82 Hasan x), Nonda x (Dk. 74 Ümit x) Goller:
Dk. 32 Ayhan (Galatasaray), Dk. 49 Jansen (Hamburg) Kırmızı Kart:
Dk. 53 Emre Aşık (Galatasaray) Sarı Kartlar:
Dk. 18 Guerrero, Dk. 45 Aogo, Dk. Jarolim, Dk. 64 Boateng (Hamburg), Dk. 28 Barış, Dk. 61 Volkan, Dk. 64 Arda (Galatasaray)