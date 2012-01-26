-Aslan Arena'da rahat kazandı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 54. dakikada Galatasaray skoru 3-0 yaptı. Ankaragücü'nün savunmadan çıkmakta zorlandığı pozisyonda Sercan'nın içeri kestiği topa Elmander ceza sahasında vuramadı. Ancak savunmanın uzaklaştıramadığı topu arka direkte kontrol eden Riera, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0. 60. dakikada Muhammed'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 63. dakikada Galatasaray'ın ceza sahasında çıkartmaya çalıştığı topa, Muhammed'in yaptığı sert vuruş kaleci Muslera'da kaldı. 69. dakikada Çağlar Birinci'nin soldan ortasında, ceza sahasında Melo'nun uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bora son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi. 76. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Sabri'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yiğit Gökoğlan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 4-0. 89. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında ön direkte Ümit'in ters vuruşunda, kaleci Bora son anda topu kontrol etti. Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Barış Şimşek xxx, Ekrem Kan xxx, Mehmet Metin xxx Galatasaray: Muslera xx, Sabri Sarıoğlu xx, Gökhan Zan xx, Semih Kaya xx, Çağlar Birinci xxx, Emre Çolak xxx (Dk. 46 Yiğit Gökoğlan xx), Ceyhun Gülselam xx, Engin Baytar xx (Dk. 63 Melo xx), Riera xxx (Dk. 71 Ujfalusi xx), Sercan Yıldırım xx, Elmander xx Ankaragücü: Bora Gök xx, Mehmet Çoğum x, Aydın Toscalı x, Ümit Kurt xx, İshak Doğan xx, Gökhan Erdoğan x (Dk. 75 Orhan Evci x), Serkan Şirin xx, Bilal Gülden x, Veli Torun x (Dk. 58 Muhammed Türkmen x), Serol Demirhan xx, Ergin Keleş x (Dk. 87 Atilla Aybars Garhan x) Goller: Dk. 4 Gökhan Zan, Dk. 9 Emre Çolak, Dk. 54 Riera, Dk. 76 Yiğit Gökoğlan (Galatasaray)