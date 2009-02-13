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Spor

Aslan, Antalyaspor maçına hazır

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

13 Şubat 2009 02:00

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, basın ve taraftara kapalı antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kalecilerin de katıldığı taktik bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Ayhan, Arda, Servet, Sabri, Baros, Mehmet Topal, Meira, Kewell ve Hasan'ın bu antrenmanın tümünde takımla birlikte çalıştığı, sakatlıkları süren Serkan Kurtuluş ve Hakan'ın tedavilerine ise sağlık merkezinde devam edildiği kaydedildi.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Lincoln ile sarı kart cezalısı Emre Aşık'ın yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Kewell ve Hasan, sakatlıkları bulunan Serkan Kurtuluş ile Hakan'ın Antalya kafilesine alınmadıkları bildirildi.

Sarı-kırmızı kafile, öğleden sonra, THY'nin tarifeli seferiyle Antalya'ya gidecek.

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