Aslan 3 puanı kaptı

Fortis Türkiye Kupası B Grubu karşılaşmasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi takım Aydın'ın 89. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda konuk ekip Kayserispor Aghahowa ile etkili olmaya çalışırken, Galatasaray da Baros ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.Az sayıdaki seyircinin takip ettiği maçta tempo ikinci yarıda da düşük kalırken, ev sahibi Galatasaray özellikle 70. dakikadan sonra oyuna hakim olmaya başladı ve etkili pozisyonlar üretti.Karşılaşmanın son dakikasına girilirken, genç futbolcusu Aydın ile aradığı golü bulan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı ve kupada 2. hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları arasında saha içinde tartışma çıktı. Aydın ile Ragıp arasında başlayan tartışmaya daha sonra Sabri ile Abdullah'ın da katılmasıyla ortam bir anda gerildi. İki takım futbolcuları tartışmanın içinde yer aldı.Araya antrenörler ve güvenlik görevlilerinin de girmesiyle, oyuncular güçlükle sakinleştirilebildi.Turkcell Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Michael Skibbe, Fenerbahçe maçının ilk 11'inden 5 oyuncuya yedek kadroda yer verdi.Alman teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci De Sanctis, Emre Aşık, Hakan Balta, Arda ve Ümit'e, Kayserispor maçında ilk 11'de yer vermezken, bu isimlerin tümü yedekler arasında yer aldı.Kadroda yapılan değişiklik sonrası kaleci Aykut, Aydın, Mehmet Topal, Ferdi ve Volkan, Kayserispor karşısına ilk 11'de sahaya çıktı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xxx, Serkan Gençerler xxxGalatasaray: Aykut xx, Sabri xx, Meira xx, Servet xxx, Volkan xx, Aydın xxx, Mehmet Topal xxx (Dk. 80 Hakan Balta x), Ayhan xx, Ferdi xx (Dk. 60 Arda xx), Lincoln xx, Baros x (Dk. 67 Ümit Xx)Kayserispor: Hamidou xx, Mehmet Eren xx, Ali xx, Eren Güngör xx, Toledo xx, Mehmet Topuz xx, Saidou xx, Ragıp xx, Olembe xx (Dk. 63 Bilal x), Aghahowa x, Turgay xx (Dk. 83 Tevfik x)Gol: Dk. 90 Aydın (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 34 Saidou, Dk. 74 Ali (Kayserispor), Dk. 63 Baros (Galatasaray)10. dakikada soldan Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top kaleci Hamidou'dan dönerken, pozisyonu takip eden Baros ofsayt pozisyonunda kalınca, tehlike sona erdi.15. dakikada gelişen Kayserispor atağında, ön direkte Aghahowa'nın topuğuyla çıkardığı topa, Mehmet Topuz vurdu, Aykut meşin yuvarlağı kornere çeldi.16. dakikada Kayserispor önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Mehmet Topuz'un soldan kullandığı korner atışında, kale önünde boş durumdaki Toledo yakın mesafeden topu kafayla üsten auta atarak, takımı adına gol fırsatını değerlendiremedi.30. dakikada Lincoln'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında hareketlenen Ferdi'nin ortasında, ön direkte Ali topa eliyle müdahale etti. Galatasaraylı futbolcuların penaltı itirazlarına rağmen hakem Mustafa Kamil Abitoğlu bu pozisyonda devam kararı verdi.42. dakikada Baros'un pasıyla solda hareketlenen Volkan'ın ceza sahası içine doldurduğu topa, penaltı noktası üzerinde Ferdi sert vurdu. Kaleci Hamidou'dan dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.44. dakikada sağdan Turgay'ın ortasında, arka direkte topu önüne alan Olembe'nin, Aydın'ı da çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleye paralel, az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.53. dakikada Kayserispor önemli bir gol fırsatını kullanamadı. Soldan Mehmet Topuz'un ortasında, savunmayı geçen top, kaleci Aykut'un da arkasına, sol çaprazdaki Aghahowa'nın önüne düştü. Bu futbolcu, kalenin boş olduğu pozisyonda, açısının dar olması nedeniyle kötü bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak saha dışına dahi çıkmadan Galatasaraylı oyuncularda kaldı.65. dakikada soldan Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine gelen topa, Arda kafayı vurdu, top üsten auta gitti.67. dakikada Arda'nın ara pasıyla hareketlenmek isteyen Baros, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı, ancak top Lincoln'e gidince hakem Mustafa Kamil Abitoğlu pozisyonu devam ettirdi. Ceza sahası önünde Lincoln'ün sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hamidou'da kaldı.69. dakikada Ümit'in önüne bıraktığı topa, Aydın uygun durumda vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıtı.70. dakikada Galatasaray savunmasının ofsayt gerekçesiyle duraklamasından faydalanan Aghahowa, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aykut'un, kalesini terk ederek açıyı kapattığı pozisyonda, Aghahowa'nın ilk vuruşunda seken topa, ikinci vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.77. dakikada Galatasaraylı oyuncuların, taç olduğu gerekçesiyle itiraz ettiği pozisyonda Turgay pasını Bilal'e çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Bilal'in bekletmeden yaptığı sert vuruşta Aykut, topu tokatlarken, arkadan gelen Aghahowa'nın kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üsten auta gitti.80. dakikada Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, Meira ceza sahası içinde topu kafayla aşırdı. Arka direkte Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.82. dakikada Lincoln'ün sağdan kullandığı korner atışında, Meira ceza sahası içinde topa kafayı vurdu, kale direğinin dibinde Ragıp meşin yuvarlağı kafayla kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.87. dakikada Aydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Hamidou yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.89. dakikada Hamidou'nun uzun degajında defansta Servet ters bir kafa vuruşu yaparken, Aghahowa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aykut'un üzerinden aşırdığı topu fazla açan Aghahowa, daha sonra meşin yuvarlağın auta gitmesine engel olamadı.89. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Ümit kafayla dokundu. Top kaleci Hamidou'dan dönerken, çizgi üzerinde Aydın meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0Galatasaray karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.