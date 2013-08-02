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Yaşam

Aşkını internette bulanlar daha mutlu mu oluyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, internet üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin ilişkilerinin 'daha istikrarlı ve daha mutlu olduğunu' ortaya koydu

02 Ağustos 2013 21:09

Sanal ortam sayesinde, dünyanın her yerinden milyonlarca insan tanışıyor, arkadaşlık ediyor, hatta ilişkilerini daha da ileri seviyeye taşıyarak evlenmeyi tercih ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir internet anketi de bu eğilimi doğrular nitelikte. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, 2005-2012 yılları arasında evlenen 20 bin kişinin görüşleri alınarak yapılan anket, son yıllarda sanal ortamda tanışıp, evlenenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Anketin sonuçlarına göre, yaşları 30 ila 49 arasında değişen her üç çiftten biri internette tanışmış.

 

'Daha mutlular'

 

Ankete ilişkin haber, Almanya'da Apotheken Umschau dergisinde yayımlandı. Anketin sonuçlarına göre, çiftlerin ne şekilde tanıştığı ilişkilerinin istikrarını da etkiliyor. Zira anket, internette tanışan çiftlerin normal yollarla tanışanlara kıyasla hem ilişkilerinde daha mutlu olduğunu, hem de daha nadiren boşandığını ortaya koydu.

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