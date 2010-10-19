T24 LogoT24 Logo
Gündem

AŞKIN YAŞI YOK AKŞEHİR (A.A)

19 Ekim 2010 19:49

-AŞKIN YAŞI YOK AKŞEHİR (A.A) - 19.10.2010 - Konya'nın Akşehir ilçesinde çocukları tarafından gazetelere kayıp ilanı verilen 75 yaşındaki kadının evlenmek için 87 yaşındaki kişiyle kaçtığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'e bağlı Çimendere köyünde oğluyla yaşayan Ayşe Y. (75), yaklaşık 2 hafta önce Akşehir'deki Beşkavak Mahallesi'nde yaşayan diğer oğlunun yanına gitmek için evden ayrıldı. Uzun süre annelerinden haber alamayan Ayşe Y'nin oğulları, kaybolduğunu düşündükleri anneleri için yerel gazetelere ilan vererek, durumu jandarmaya bildirdi. İlanda yer alan cep telefonu numarasını arayan ve ismini vermek istemeyen kişi, Ayşe Y'nin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu söyledi. Jandarma ekiplerinin haber verdiği Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşe Y'nin kaldığı evi tespit etti. Evde 87 yaşındaki Mustafa Ç. ile kalan yaşlı kadın, polise kendi isteğiyle evlenmek için Mustafa Ç. ile birlikte evden ayrıldığını belirtti. Yaşlı çiftin nikah işlemlerini başlattığı öğrenildi. Ayşe Y'nin Akşehir'e gelen Mustafa Ç. ile Nazilli'ye gittiği, 12 gün boyunca burada kaldığı belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24