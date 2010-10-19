-AŞKIN YAŞI YOK AKŞEHİR (A.A) - 19.10.2010 - Konya'nın Akşehir ilçesinde çocukları tarafından gazetelere kayıp ilanı verilen 75 yaşındaki kadının evlenmek için 87 yaşındaki kişiyle kaçtığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'e bağlı Çimendere köyünde oğluyla yaşayan Ayşe Y. (75), yaklaşık 2 hafta önce Akşehir'deki Beşkavak Mahallesi'nde yaşayan diğer oğlunun yanına gitmek için evden ayrıldı. Uzun süre annelerinden haber alamayan Ayşe Y'nin oğulları, kaybolduğunu düşündükleri anneleri için yerel gazetelere ilan vererek, durumu jandarmaya bildirdi. İlanda yer alan cep telefonu numarasını arayan ve ismini vermek istemeyen kişi, Ayşe Y'nin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu söyledi. Jandarma ekiplerinin haber verdiği Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşe Y'nin kaldığı evi tespit etti. Evde 87 yaşındaki Mustafa Ç. ile kalan yaşlı kadın, polise kendi isteğiyle evlenmek için Mustafa Ç. ile birlikte evden ayrıldığını belirtti. Yaşlı çiftin nikah işlemlerini başlattığı öğrenildi. Ayşe Y'nin Akşehir'e gelen Mustafa Ç. ile Nazilli'ye gittiği, 12 gün boyunca burada kaldığı belirlendi.