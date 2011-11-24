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Yaşam

Aşkın ömrü kaç yıl?

Ulusal Özerk Meksika Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre aşk 4 yıldan fazla sürmüyor.

24 Kasım 2011 02:00


T24 - Ulusal Özerk Meksika Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre aşk 4 yıldan fazla sürmüyor.


Geçici bir delirme durumu olarak tanımlanan aşk, beyindeki belirli kimyasalların aktif hale gelmesiyle yaşanıyor. En kara sevda bile bu kimyasalların rezervleri tükendiğinde sona eriyor. Bu kimyasalların süresi ise sadece 4 yıl. Yani 4 yılın ardından aşk yerini duygusal bağımlılık ve cinsel bağlılığa bırakıyor.



Obsesif-Kompulsif bir rahatsızlık


HaberTürk'te yer alan habere göre, bilim insanları aşık olduklarını belirten insanlar üzerinde geniş çaplı bir araştırma yürttü. Aşkın obsesif-kompulsif bir rahatsızlık olduğunu da savundular. Çünkü kişi aşık olduğunda iştah ve uyku kaybı yaşıyor, başka hiçbir şeye odaklanamıyor.



Aynı kişiye ikinci kez aşık olmak mümkün mü?


Meksikalı araştırmacılar ayrıca bir kişiye sadece bir kez aşık olunabileceğini belirtti. Yaşanan ayrılık sonrasında duyguların tekrar tetiklenebileceğini ancak asla eskisi gibi olmayacağına dikkat çekiyor.





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