Aşkın Nur Yengi: Sezen Aksu'yla şarkılarımızı önce taksicilere dinletirdik

Radyo programına konuk olan Aşkın Nur Yengi, eskiden Sezen Aksu’yla birlikte şarkılarını taksicilere dinlettiklerini söyledi

‘Aşktan Olsa Gerek’ adlı yeni albümüyle sevenleriyle buluşan Aşkın Nur Yengi, önceki gün Best FM’e konuk oldu. Yıllar önce yaşadığı olayları anlatan şarkıcı, ilginç itiraflarda da bulundu.

Sezen Aksu’yla beraber şarkılarını çıkarmadan önce taksicilere sorduklarını söyleyen Yengi, “Sezen Abla ile Levent’te Menekşe Sokağı’nın taksicilerine şarkılarımızı çıkmadan dinletirdik. Onların, ‘Bundan bir şey olmaz’ veya ‘Bu şarkı tutar’ dediklerini dikkate alırdık. Şu anda en önemli kriterim çocuğum. ‘Altın Kaplama’ şarkım onun, ders yaparken dinliyor” diye konuştu. Yengi, ‘Minik Serçe’nin kendisini o dönemlerde Madonna’ya benzettiğini de söyledi.



Milliyet'in haberine göre, 90’lı yılların unutulmaz şarkılarından ‘Nazlanma’nın klibinde cam şişeyle ses çıkarmasına da değinen Yengi, “Bir gazoz reklamı gelmedi. Akıllı olun bu şişeden bu sesi ben çıkarırım. Şampuan reklamı bile gelmedi. O dönem herkes kuaförlerde Aşkın Nur Yengi saçları yaptırırdı, kıvır kıvır” diyerek kahkaha attı.

