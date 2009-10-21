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Aşkı yeniden sorguluyor

Deniz Çakır, Shakespeare'in sekiz ayrı oyunundan derlenen 'Aşk Sözleri' oyununda başrol oynamaya başladıktan sonra aşkın anlamını yeniden sorguladığını söyl

21 Ekim 2009 03:00

Deniz Çakır, Shakespeare'in sekiz ayrı oyunundan derlenen 'Aşk Sözleri' isimli tiyatro oyununda başrol oynamaya başladıktan sonra aşkın anlamını yeniden sorguladığını söyledi.


Yaklaşık bir yıldır oyuncu Nihat Alptuğ Altınkaya ile birlikte olan Çakır, "Aşk üzerine konuşmak artık mantıklı gelmiyor bana. Aşkın tarifi olmuyor" diye konuştu.

Hemcinslerinin aşk ilişkisindeki dengesiz davranışlarından da yakınan Çakır, kadınları kendisinin de çözemediğini itiraf etti: "Kadın, ruhunu çok okşayınca 'Çok okşadın' der, az okşayınca da 'Az okşadın'... Dengesizdir, kadınları ben de çözemiyorum!

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