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Yaşam

Aşkı Memnu ile Kurtlar Vadisi mahkemeye gidiyor

Yolcu otobüsünde ‘Kurtlar Vadisi Pusu’nun açılmasına sinirlenip otobüsten inen 37 yaşındaki N.Ş. adlı kadın yolcu, firma hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na su&

21 Kasım 2009 02:00

T24- Türkiye'deki yerli dizi çılgınlığı sıradışı bir örnekle mahkemelik oldu. Konya'nın Kulu İlçesi'nde, yolcu otobüsünde birbirleriyle aynı saatte yayımlanan ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ ve ‘Aşk-ı Memnu’ adlı dizilerin izlenmesi konusunda yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüsteki televizyonda diğer yolcuların isteğiyle ‘Kurtlar Vadisi Pusu’nun açılmasına sinirlenip otobüsten inen 37 yaşındaki N.Ş. adlı kadın yolcu, firma hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Olay, dün gece Aksaray'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Otobüs yolcularından N.Ş. adlı kadın, muavine, Kanal D'de yayınlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisini izlemek istediğini söyledi. Muavin ise o sırada Star TV'de yayınlanan ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ adlı dizinin daha çok tercih edildiğini söyledi. N.Ş. ısrarcı olunca, muavin diğer yolculara tercihlerini sordu. Otobüsteki, N.Ş. dışındaki, aralarında kadınların da bulunduğu diğer 19 yolcu, ‘Kurtlar Vadisi Pusu’yu izlemek istediklerini belirtti.

Bunun üzerine ‘Aşk-ı Memnu’yu izlemek isteyen N.Ş. ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek sürünce otobüsün şoförü, N.Ş.'ye, “Diğer bütün yolcular ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ adlı diziyi izlemeyi tercih ediyor. İsterseniz, sizi Kulu'daki bir dinlenme tesisinde indirebilirim. Paranızı da iade ederim” dedi. Çok sinirli olan N.Ş. de dinlenme tesisinde duran otobüsten indi. N.Ş. ardından İlçe Jandarma Karakolu'na giderek, şoför ve muavunden şikayetçi oldu, ardından da otobüs firması hakkında Kulu Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulundu.



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