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Yaşam

Aşkı için 35 santimetre uzadı

Bir metre 6 santimlik ABD'li kız, 1.85'lik sevgilisiyle evlenmeden önce ameliyatla 35 santim uzadı.

27 Aralık 2008 02:00

Bir metre 6 santimlik ABD'li kız, 1.85'lik sevgilisiyle evlenmeden önce ameliyatla 35 santim uzadı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir denizci ile, doğuştan gelişim problemi olduğu için cüce kalan kızın aşkı mutlu sonla noktalandı. Yakışıklı denizciden evlilik teklifi aldığında yalnızca 1 metre 6 santimetre boyunda olan 27 yaşındaki Tiffanie Didonato, sevdiği adamla daha mutlu olabilmek için boyunu uzatmaya karar verdi.

Henüz 8 yaşındayken boyunun uzaması duran Didonato 2 ay önce geçirdiği bir dizi ameliyat sonrası tam 35.6 santim uzadı. 1.85 boyundaki eşi Eric Gabriels ise ameliyat talebinin kendisinden gelmediğini özellikle vurgulayarak, "Ben ona âşık oldum. Boyuyla ilgili hiçbir talebim olmadı. Ancak kendi bu ameliyatı yaptırmak istedi. Onu her haliyle seviyorum" dedi.

Boyu kısa olduğu için en büyük üzüntüsünün araba kullanamamak olduğunu belirten gelin ise ilk fırsatta kendine bir araba alacağını söyledi.

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