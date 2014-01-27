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Yaşam

Bu sütyen aşk olmadan açılmıyor!

Kalp atışları sayesinde aşkı saptayan sütyen, gerçek aşkı hissedince kendiliğinden açılıyor

27 Ocak 2014 18:17

Akıllı cihazlar telefonlardan saatlere, televizyonlardan buzdolaplarına kadar hayatımızın çoğu noktasında yer almaya başladı. Son olarak Japonlar sütyenlere göz dikti ve akıllı sütyen geliştirdi.

Japon kadın iç çamaşırı üreticisi Ravşjour tarafından geliştirilen akıllı sütyen, kalp hızı sensörü sayesinde gerçek aşk titreşimlerini algılayabiliyor. Yani bunu giyen kadın karşısındakine gerçek aşk duyguları beslemiyorsa sütyenin kopçası açılmıyor; ancak bu aşık olunan kişi söz konusuysa kopça otomatik olarak açılıyor.

Sensörün edindiği veriler, bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonlarla irtibat halinde kalan akıllı sütyenden telefona gönderiliyor.

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