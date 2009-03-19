Askerlikten kaçan 'günahkâr' kadınlar

Zorunlu askerlikten muaf tutulmak için dini inancını öne süren İsrailli kadınlar, ordunun tuttuğu dedektiflerin izlemesine takıldı. Her türlü ‘günahı’ işleyen kadınlar yakalanıp silah altına alındı



İsrail’de dini inancını gerekçe göstererek zorunlu askerlik hizmetinden kaçan kadınların sayısının ciddi oranda artması üzerine ordunun yaptığı bir araştırma, dinsel inanç kisvesi altında sahtekârlık yapıldığını ortaya çıkardı.



Dinsel inanç gerekçeleriyle askerlik yapmaktan kaçınan kadınların yüksek sayılara ulaşması İsrail ordusunu alarma geçirdi. Erkeklerin 3 yıl, kadınların da 2 yıl zorunlu askerlik yaptığı İsrail’de, dindar olduğunu öne sürerek askerlikten muaf olmayı talep eden kadınların oranı yüzde 40’a ulaştı.



Dedektifler izledi



Bunun üzerine ordu, özel dedektif kiralayarak kadınların gerçekten iddia ettikleri gibi aşırı dindar olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Yapılan araştırma ve izleme sonucunda dini gerekçelerle askerlikten muaf olan 520 kadının aslında inançlarına uygun yaşamadıkları saptandı ve bu kadınlar yakalanarak silah altına alındı.



Öpüşüyorlar, bara gidiyorlar...



Dedektifler dindar olduğu gerekçesiyle askerlikten muaf tutulmayı isteyen bir kadını erkek arkadaşıyla öpüşürken görüntüledi. Söz konusu kadın üstelik elektronik eşya kullanımının yasak olduğu ve Yahudiler için kutsal olan Şabat gününde asansöre bindi. İddia ettiği gibi dini inançlarına göre yaşayan biri olmadığını kanıtlanan kadın askere alındı.



İsrail ordusunun askere alma merkezinde görevli Yarbay Gil Ben Shaoul, ordunun 7 özel takip şirketiyle anlaşma yaptığını belirterek, “Sahtekârlıkları tespit etmek en fazla bir hafta sürüyor. Onları barlarda yakalıyoruz” diye konuştu.



Dini gerekçelerle askerlik muafiyeti başvurusu yapan birçok kadının, Şabat gününde araç kullanırken, içki veya sigara içerken görüntülendikleri ve hemen askere alındıkları bildirildi.