Askerlikte eşit süre geliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un ‘’Bedelli askerlik yok’’ diyerek ileride de tek tip askerliğe geçileceği yönünde mesaj vermesi, TSK’daki yeni konsept çalışmalarını da gözler önüne serdi.



Yapılanmanın tamamlanması ile birlikle, yedek subaylık tamamen kalkacak. Herkes 12 ya da 15 ay erlik yapacak. Takım komutanı ihtiyacı, yedek subaylar yerine, sözleşmeli subaylarla karşılanacak.



2008’in Mayıs ayından itibaren 6 komando tugayına artık yedek subaylar alınmıyor. Aralık 2009’dan itibaren de erler alınmayacak. Bu 6 tugay tamamen subay astsubay ve uzman erbaşlardan oluşacak. Böylelikle terörle mücadelede görev alan tamamen profesyonel yaklaşık 9 bin 500 kişilik bir birlik oluşacak.



Tek tip askerlik



TSK, zaman içerisinde “Profesyonel askerlik ile mecburi askerlikten oluşan bir sisteme” geçecek. Daha önce tümen-alay esasına dayalı olan kuvvet yapısını, tugay-tabur esasına çevrildi. Subay ve astsubaylarına ilaveten uzman erbaş sistemi ile de profesyonel orduya geçişte mesafe kaydedildi.



Profesyonel ordu çalışmaları tamamlandığında, zorunlu askerlik hizmeti de tek olacak. Yedeksubaylık ve kısa dönem erlik kaldırılacak. Herkes celp dönemlerindeki ihtiyaca ve yükümlü sayısına göre, 12 ya da 15 ay erlik yapacak. Yurt dışındakiler için dövizli askerlik devam ederken, yurt içinde ancak her celp döneminde askere alınacak yükümlü sayısı, ihtiyaç duyulandan çok ise bedelli askerlik gündeme gelecek. Genelkurmay, bugünkü şartlarda 2013 yılına kadar bedelli askerliğin gündeme gelmeyeceğini hesaplıyorlar.



Konsept değişiyor



TSK’daki reform çalışmalarının ilk aşaması askerlik süresinin kısaltılması ve profesyonel ordu faaliyetleri oldu. 18 aylık uzun dönem askerlik süresi 15 aya, 16 ay olan yedek subaylık süresi 12 aya, 8 ay olan kısa dönem askerlik süresi de 6 aya indirildi. Artık er ve erbaşlara bazı birliklerde görev verilmiyor.



Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma özel harekât taburları, 5'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, sabit konuşlu iç güvenlik taburları ve destek unsurları tamamen profesyonellerden oluşacak. İç güvenlik ve komando taburlarında görev alacak erler, Eğirdir Dağ ve Komando Okulu'nda eğitilecek. Profesyonel olacak 6 komando tugayının her biri yaklaşık 1600 personelden oluşacak.



Dünyada durum nasıl?



Gazeteport’un derlediği bilgilere göre, AB üyesi 25 üyeden 10’unda zorunlu askerlik hizmeti yok. Bunlar arasında İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç var. Zorunlu askerlik, Portekiz, İspanya, İtalya, Lüksemburg, İrlanda Yunanistan, Polonya, Estonya, Letonya Litvanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Almanya’da var.

Fransa’da askerlik meslek statüsünde. Şartları uyanlar, sözleşme imzalayarak orduya katılıyor. İngiltere’de bir profesyonel muvazzaf ordu var. Ayrıca yedek gönüllü ordu bulunuyor. ABD’de ise profesyonel ordu ve yedekler var.