Askerlik yoklaması sayesinde ailesi ortaya çıktı

T24- Konya'da akli dengesi bozuk olduğu için 15 yaşındayken ailesi tarafından terk edilen ve 8 yıl 'Mustafa' ismiyle sokaklarda yaşadıktan sonra Erkek Sığınma Evi'nde koruma altına alınan 35 yaşındaki Kerem Çevik'in ailesi, askerlik yoklaması için yetkililer tarafından baskı yapılınca ortaya çıktı.

Ereğli İlçesi'nde yaşayan Kerem Çevik'in ailesi, akli dengesi bozuk olduğu için çocuklarına 15 yaşında iken terk etti. Kerem Çevik'te bir kamyonla Konya'ya geldi. Burada yaklaşık 8 yıl sokaklarda kaldı. Çevresindekilerin Mustafa ismini verdiği Kerem Çevik, daha sonra Şefkat-Der'e bağlı erkek sığınma evine yerleştirildi. Kerem Çevik'e ise sığınma evinde kalan 53 yaşındaki Ahmet Ağırtıcı bakıyor.

Kerem Çevik'e oğlu gibi baktığını ifade eden Ahmet Ağırtıcı, " Kerem Çevik, 1998 yılında sokaklarda gezerken bulunarak koruma altına alınmış. O zamana kadar çöplerden yemek yemiş ve sokaklarda yatmış. 2003 yılında ben ilgilenmeye başladım. Kendisine sahip çıktım. Benim de bir evladım vardı, o da Kerem Çevik gibi olabilirdi diye düşünerek baktım. Ayakkabı, çorap giymezdi. Üzerine yeni bir şey giyse bile çıkarır atardı. Bu da dışardaki insanların davranışlarından kaynaklanmış. Hiç bir sevgi verilmemiş ve sürekli şiddet gördüğü için insanlardan kaçar hale gelmiş. Ben yavaş yavaş sevgi aşılayarak evladım ve oğlum diyerek yaklaştım. 2 yıl içerisinde ayakkabı, çorap ve elbise giymeyi öğrettim. 7 yıldır aynı odanın içinde aynı kaderi paylaşıyoruz." dedi.

ASKERLİK YOKLAMASI İÇİN AİLESİ GELDİ

Kerem Çevik'in sığınma evinde kaldığı süre içerisinde sürekli ailesini aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Ahmet Ağırtıcı, şöyle konuştu:

"Ailesini araştırdık. Çıkarmadığımız televizyon programı kalmadı. Gazetelerde ve televizyonlarda 'Kimliğini arayan şahıs' diyerek hep ailesini aradık. Ama ailesi kesinlikle gelmedi. Geçen yıl Kerem'e araba çarpmış. Daha sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'nin ortapedi servisine yatırmışlar. Biz bir hafta Kerem'i aradık. Kayıp ilanları verdik. Sonunda hastanede bulduk. Derneğin binasına getirdiğimizden bir gün sonra eniştesi olduğunu söyleyen bir kişi çıktı geldi. Neden bugüne kadar gelmediğini sorduk. Askerlik problemi olduğu için sürekli yetkililerin geldiğini belirterek rahatsız edildiğini söyledi. Bunun için de askerlik yoklaması için şubeye götüreceklerini söyledi. Askerlik şubesine ayağı kırık vaziyette götürdüler. O zaman nüfus ve hüviyet cüzdanını alarak yeşil kartını çıkardık. Şuan da psikolojik olarak tedavisini yaptırıyoruz."

ANNESİYLE YARIM SAAT GÖRÜŞTÜ





Yıllar sonra ailesine kavuşan Kerem Çevik'in annesiyle yarım saat görüştüğünü ifade eden Ahmet Ağırtıcı, "Eniştesinden, annesini getirmesini istedik. Yaklaşık bir yıl önce yarım saat annesiyle görüştüler. Annesini gördükten sonra Kerem'e sevgim iki kat daha arttı. Çünkü annesi 75 yaşındaydı ve kendisine bakacak durumu yoktu. O zaman sürekli geleceklerini söyleyip Kerem'i bırakıp gittiler. Bir daha gelmediler. Ben de onlardan umudu kestim. Bundan sonra da bakmaya devam edeceğim. Artık benim bir evladım oldu. Bir askerlik problemi olduğu için bulundu. Ondan sonra yeniden unutuldu. Akrabaları sahip çıkmadı. " dedi



