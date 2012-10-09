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Politika

Askerlik yapmayan vekil olabilecek

Yeni taslağa göre isteyen askere gitmeden milletvekilliğine aday olabilecek.

09 Ekim 2012 20:23

 

Milletvekili seçilebilmek için askerlik şartı kaldırılıyor. AK Parti'nin muhalefete sunacağı yeni taslağa göre, isteyen askere gitmeden milletvekilliğine aday olabilecek.
 
18 yaşındakilere seçilme hakkını tanıyan Anayasa Değişiklik Taslağı netleşiyor. AK Parti, milletvekili seçilebilmek için "askerliğini yapmış olma" şartını kaldıracak taslak metni yarın muhalefete sunacak.
 
Yeni taslağa göre isteyen askere gitmeden milletvekilliğine aday olabilecek. 
 
Bir kişinin askerdeyken milletvekili seçilmesi durumunda ise, o kişinin öncelikle askerliğini bitirmesi şart koşuluyor.

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Askerlik yapmayan vekil olabilecek

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