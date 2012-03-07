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Askerlik süresi kısaltılmıyor

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın askerlik süreleri ve profesyonel ordu ile ilgili soru önergesini yanıtladı

07 Mart 2012 13:18

 

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, mevcut güvenlik ortamı ve devam eden İç Güvenlik Harekatı dikkate alındığında; askerlik süresinin kısa vadede azaltılmasının uygun olmayacağının değerlendirilmekte olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın askerlik süreleri ve profesyonel ordu ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Milli Savunma Bakanı, halen erbaş/er mevcutlarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığını belirterek, şöyle dedi:

“Bilimsel incelemeler ve tecrübi faktörler de göstermektedir ki bir erin muharip görevleri icra etmeye hazır hale gelebilmesi için kıtadaki intibak eğitimi dahil 4 aylık bir eğitime ihtiyaç bulunmaktadır. Erin, birliğindeki manga/takım/bölük bütünlüğü içerisinde koordineli şekilde görevini icra edebilmesi 6 ayda ancak gerçekleşebilmektedir. İzin süresi de değerlendirildiğinde mevcut sistemde uzun dönem askerlik yapan bir erden etkin olarak ancak 8 ay istifade edebilmektedir.”

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, mevcut durumda sürenin kısaltılmasının birliklerdeki erbaş/er mevcutlarının azalmasına ve kısalan süreye bağlı olarak görev etkinliklerinin düşmesine neden olacağına işaret etti.

Mevcut güvenlik ortamı ve devam eden İç Güvenlik Harekatı dikkate alındığında; askerlik süresinin kısa vadede azaltılmasının uygun olmayacağının değerlendirilmekte olduğuna dikkat çeken Milli Savunma Bakanı, şöyle dedi:

“Ancak; kritik kadroların sözleşmeli ere dönüştürülmesi ve yüksek görev önceliği olan birliklerden itibaren sistemin yaygınlaşması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatında yapılacak değişiklikler, modernizasyon, tehdit algılaması ve bazı kadroların sivil personele dönüştürülmesi gibi çalışmalara bağlı olarak ilerleyen yıllarda askerlik süresinin kısaltılması mümkün olabilecektir.”


Profesyonel ordu


Milli Savunma Bakanı, profesyonel ordu konusundaki sorulara da, “Halihazırdaki ve yakın gelecekteki güvenlik ortamı dikkate alınarak uzmanlaşma ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” şeklinde yanıt verdi. Milli Savunma Bakanı, şöyle konuştu:

“Halihazırdaki ve yakın gelecekteki güvenlik ortamı dikkate alındığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, öncelikli kadrolar ve birliklerden itibaren uzmanlaşmış personel oranı artırılmış, yükümlü ve uzmanlaşmış asker dengesi sağlanmış bir askerlik sisteminin ülkemiz için uygun bir model olduğu değerlendirilmektedir.”

 

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