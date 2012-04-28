Askerlik şubeleri okul oluyor

Milli Savunma Bakanlığı, 112 askerlik şubesini, Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediyor.

Devir işlemine ilişkin protokol, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer arasında, Esenler Askerlik Şubesi'nin açılışının ardından imzalandı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yılmaz, nüfusu azalmış ilçelerdeki askerlik şubelerini kapattıklarını ve bunları eğitimde kullanılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceklerini belirtti. Nüfusu artan yerlerde ise yeni askerlik şubeleri açacaklarını ifade eden Yılmaz, “Bugün burada açtığımız da onlardan biri. Yine Sultanbeyli, Arnavutköy ve Bahçeşehir'de yeni askerlik şubeleri açacağız” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, askerlik şubelerini neden Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiklerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

“Bunun çok büyük bir imkan ve katkı olduğunu düşünüyoruz. Güçlü bir Türkiye için çocuklarımızı güçlü yetiştirmemiz lazım. Bunun temeli de eğitimden geçer. Dolayısıyla eğitime ne kadar yatırımda bulunursanız misliyle alırsınız. Türkiye'yi 21. Yüzyıla taşımak, güçlü bir Türkiye olabilmek eğitimden geçiyor. O bakımdan biz Milli Savunma Bakanlığı olarak eğitime katkıda bulunuyoruz, geleceğimize katkıda bulunuyoruz.”

Göçün devam ettiğini kaydeden Yılmaz, bu süreç içinde hizmet sayısı düşen askerlik şubelerini Milli Eğitim Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi. Yılmaz, “Askerlik yoklamaları vardır. Biz ilk yoklamayı, yedeklik yoklamasını kaldırıyoruz, bir tek yoklama kalıyor. Dolayısıyla bu yasa inşallah bu hafta Meclis'e sunuluyor. Yasa çıktıktan sonra, temmuz sonunda Milli Eğitim Bakanlığımıza devrederiz, Milli Eğitim Bakanlığımız da bunları gelecek eğitim yılına hazırlar diye düşünüyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de bu askerlik şubelerini incelediklerini, bölgenin ihtiyacına göre bunları değerlendireceklerini belirtti.