'Askerlik oğlumun psikolojisini bozdu'

Zonguldak'taki aile içi katliamın zanlısı Şafak Köksal ile kardeşi İsmail Köksal tutuklandı. Oğullarıyla birlikte savcılıkta ifade veren baba, açıklamalarda bulundu.



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki 6 kişinin katil zanlısı ile olaya karıştığı iddia edilen kardeşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı Şafak Köksal (22) ve babası İsmail ile aynı adı taşıyan kardeşi İsmail Köksal, Cumhuriyet savcılığı'na çıkarıldı. <br> <br>Baba Köksal, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Şafak Köksal ve kardeşi İsmail Köksal sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Adliye çıkışında gazetecilerin olayla ilişkin sorularını cevaplayan baba İsmail Köksal, Hakkari'nin dağlık bölgesinde vatani görevini yapan oğlunun, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.



"OĞLUM ÖLSEYDİ BU KADAR ÜZÜLMEZDİM"



Askerden döndükten oğlu Şafak Köksal'ın, gelini Ayşe Köksal'ı kaçırdığını ve evlendiklerini anlatan baba Köksal, ''Oğlum bu kadar insanın canına kıyarak çok büyük yanlış yaptı. Onlardan birisi oğlumu öldürseydi bu kadar üzülmezdim, çünkü giden 6 can var'' dedi.