Askerlik kısalıyor mu?

T24 - 'Tek tip' askerliğe 'Üniversiteliler mağdur olur' itirazında bulunan hükümet, yeni bir projeyi masaya yatırdı. Buna göre askerlik 12 aya, 'kısa dönem' ise 6'dan 4 aya indirileceği iddia edildi.



AKP MYK'da ortaya çıkan itirazlar üzerine "tek tip" askerlik düzenlemesi Hükümet kanadında tekrar masaya yatırılıyor. Genelkurmay'ın Başbakanlığa sunduğu metin üzerinde ciddi değişikliklere gidilecek, düzenleme de bambaşka bir hal alacak. AKP'nin yapılacak ilk MYK toplantısında tartışmaya açılması beklenen yeni düzenlemenin temelinde, "üniversite" itirazı yer alıyor. Vatan gazetesinin haberine göre; AKP kurmayları, 15 aylık uzun dönem askerlik süresinin 12 aya indirilmesine sıcak bakıyor. Ancak itiraz, üniversite mezunlarıyla orta öğretim mezunlarının aynı kefeye konulması noktasında geliyor. Bu doğrultuda yeni düzenlemede 15 aylık sürenin 12 aya indirilmesini öngören bölümlerin kalması bekleniyor. Ancak üniversite mezunlarına yönelik farklılıkların korunması yönünde yeni formüller üretilecek. Binlerce gencin, 6 aylık kısa dönem askerlikten yararlanmak üzere açık öğretim fakültelerine gittiğini dikkate alan AKP kurmayları, bu kesime kısa dönem imkanının mutlaka sunulması gerektiğini belirtiyor. Bu kapsamda da 6 aylık sürenin uzaması değil, 4 aya indirilmesi önerisi değerlendirilecek.

Terhis edilen asker sayısı artacak



AKP'de "tek tip"e itiraz eden kurmaylar, "Okuma yazma bilmeyenler ile üniversitede doçent olan bir ismin aynı süre askerlik yapması makul değil" görüşünü dile getirdi. Kısa dönem askerliğin 6 aydan 4 aya indirilmesi durumunda Genelkurmay'ın "100 bin" olarak öngördüğü erken teskere alacak asker sayısına, binlerce üniversiteli eklenecek.

'Hayırlı olsun'un gündemi tek tip



Başbakan Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos'ta atanan Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Karargah'taki 1.5 saatlik temasta, hükümet tarafından yeniden değerlendirmeye alınan "tek tip"in masaya yatırıldığı öğrenildi.

Hakkaniyetli değil



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "tek tip askerlik" düzenlemesinde hakkaniyet olmadığını söyledi ve neden karşı çıktıklarını şöyle anlattı: "Bir doktora yapmış kişi ile ilkokul mezununa aynı süre askerlik yaptırmak doğru gelmiyor. Dışarıda işi gücü olan, uzun süreler işinden ayrı kalması sakıncalar yaratan eğitimli kişilere, sabit ve uzun süreli askerlik pek haklı olmayabilir."

'TSK açıklamamalıydı'



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tek tip askerliğin hükümetten önce Genelkurmay tarafından dile getirilmesini eleştirdi. Arınç, "Yaptıkları çalışmayı hükümete sevk etselerdi, hükümetin de onaylaması halinde Meclis'e sevk edildiği zaman tartışılsaydı daha iyi olurdu" diye konuştu.



