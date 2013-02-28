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Yaşam

Askerlerin tartışması kanlı bitti

Şanlıurfa'da 21 yaşındaki Mehmet Sevgin adlı er, tartıştığı silah arkadaşının tüfeğinden çıkan mermi ile hayatını kaybetti

28 Şubat 2013 23:36

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatani görevini yapan Piyade Er Mehmet Dağlı, nöbet sırasında arkadaşının silahından "kazara" çıktığı iddia edilen kurşunla hayatını kaybetti.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, nöbet tutan asker, arkadaşının silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırına yakın bölgedeki kulede nöbet tutan ve adı açıklanmayan bir askerin silahı ''kazara'' ateş aldı.

Bu sırada aynı yerde nöbette olan Piyade Er Mehmet Dağlı (21), başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen askeri yetkililer, cumhuriyet savcısının nezaretinde inceleme yaptı. Dağlı'nın cesedi, otopsi için ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahı kazara ateş aldığı ileri sürülen ve ismi açıklanmayan asker gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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