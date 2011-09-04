-Askerlerin mali durumu iyileşecek SİVAS (A.A) - 04.09.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Astsubayların da mali durumunun iyileştirilmesi için çalışmamız var. Uzman erbaşlar için de var, sözleşmeli erler için de var'' dedi. Bakan Yılmaz, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Valisi Ali Kolat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter ve Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Milletvekilleri ile protokol üyelerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra, Yılmaz, Sivas Kongresi'nin canlandırılmasını izlemek üzere kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne geçti. Bu sırada Yılmaz'ın yanı yaklaşan, astsubay emeklisi olduğunu belirten kişi, Yılmaz'ın savaş uçaklarını ve helikopterlerini Türkiye'nin artık kendisinin üreteceği yönündeki açıklamasına çok sevindiklerini söyledi ve emekli maaşının düşüklüğü konusundaki sıkıntısını ifade etti. Muharip savaş uçağının tasarım sözleşmesini imzaladıklarını söyleyen Bakan Yılmaz, ''Dedik ki 20 yılda bu yapılıyor, şimdi bile değil. Bizim için geç bile olsa evlatlarımız için erken olacak, evlatlarımız için tam zamanında olacak. Astsubayların da mali durumunun iyileştirilmesi için çalışmamız var. Uzman erbaşlar için de var, sözleşmeli erler için de var. Yani bu hükümet bu millet için çalışıyor, onu bil'' diye konuştu. Yılmaz, daha sonra, etkinlikler kapsamında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ndeki Sivas Kongresi'nin yapıldığı salonda oyuncular tarafından kongrenin canlandırılmasını izledi. Bu arada, tarihi salonun kapasitenin yetersiz olması ve zarar görmesi ihtimali nedeniyle Vali Ali Kolat'ın da uyarısıyla salona protokol üyeleri, basın mensupları ve bazı görevliler dışında kimse alınmadı. Temsili izleyen Bakan Yılmaz, daha sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran tiyatrocu Orkun Gülşen ile diğer oyuncuları kutladı, oyuncularla sohbet etti. Bakan Yılmaz, müze özel defterini imzaladı.