Askerlere infaz iddiasını içeren videodaki IŞİD'li ile bağlantılı hücre evine operasyon; 6 gözaltı

IŞİD’in elinde rehin tuttuğu iki Türk askerini infaz ettiği iddiasını içeren videoda yer alan ve Türkiye’yi tehdit eden militan Talip Akkurt'un ilişkili olduğu hücreye yapılan operasyonda S.B., K.D., O.K., A.B.İ, R.Ö. ve H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'in propaganda videosundaki teröristin Talip Akkurt olduğunu belirledi. Daha önce söz konusu kişinin Hasan Aydın olduğu iddia edilmiş ancak daha sonra Aydın’ın başka bir videoda yer aldığı belirtilmişti.

Talip Akkurt'un 2016 yılı Şubat ayında Gaziantep üzerinden yasadışı yollardan Suriye'ye gittiği tespit edildi. TEM ekipleri Akkurt'un ilişkili olduğu hücreyi belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda S.B., K.D., O.K., A.B.İ, R.Ö. ve H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.B. tutuklanırken, K.D., O.K., A.B.İ, R.Ö. ve H.E. adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı. Mahkeme Talip Akkurt hakkında da yakalama kararı çıkarttı.