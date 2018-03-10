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Dünya

Askerler tutuklandı; Yunanistan, sınır bölgesinde yeni düzenlemelere gitti

Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısı 2 den 7'ye çıkarıldı

10 Mart 2018 20:44

İki Yunan askerinin Türkiye'de tutuklanmasından sonra, Yunanistan Savunma Bakanlığı Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçti. Yunan sınır komutanlıklarına verilen yeni bir talimata göre, Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısı 2'den 7'ye çıkarıldı. Aynı talimata göre, olası benzeri olaylara karşı gösterilecek tepkilerde yeni taktikler uygulanacak.

Uygulanacak yeni taktikler konusunda herhangi bir ayrıntı vermeyen Yunanistan Savunma Bakanlığı ayrıca Yunan deniz kuvvetlerine 4 firkateynin daha satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Kammenos 'rehine' dedi; SYRIZA ve YDP eleştirdi

Öte yandan milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Edirne'de tutuklu bulunan ve mahkeme önüne çıkmayı bekleyen iki Yunan askerinin Türkiye'de "rehine" statüsünde bulunduğunu iddia etmesi, ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP) kadar iktidar partisi SYRİZA milletvekilleri arasında da eleştiri konusu oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise Alman basınına yaptığı açıklamada, yakalanan iki Yunan askerinin Türk topraklarına "kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı geçtikleri" sorusuna, soruşturmayı sürdüren Türk yargısının karar vereceğini söylemesi, Yunan basınında ön plana çıkarıldı.

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