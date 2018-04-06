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Askerler tören alanına dev Türk bayrağıyla geldi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 15

06 Nisan 2018 19:23

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan 3 bin 836 asker, yemin töreni öncesi askerler alana dev Türk bayrağını taşıyarak geldi.
15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığın tarafından düzenlenen 1998/1 ve 370. kısa dönem 3 bin 836 asker yemin ettiği tören öncesi askerler alana dev Türk bayrağını taşırken, aynı zamanda \'Vatan sana canım feda\', \'Her Türk asker doğar\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı.
Yemin törenine, Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve asker aileleri katıldı. Törende ilk olarak Vali Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir asker ailelerini selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törende, temel eğitimlerini tamamlayan erler yemin etti.
Törende birliğe katılan ilk askerin ismi kütüğe çakıldı. Daha sonra Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, “Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Artık kutsal görev sırası size geldi. Askerlik süresince bu kutsal hizmeti en iyi şekilde yerine getirerek sonraki arkadaşlarınıza gururla ve onurla devredeceğinize yürekten inanıyorum” dedi.
Tugay Komutanı Zafer Uğur’un konuşmasının ardından Vali Osman Varol, birliğe ilk olarak katılan askere plaket, ailesine de hediye verdi. Resmigeçit töreniyle devam eden programın sonunda Mehmetçikler aileleri ile buluştu. Yemin törenini coşku içinde izleyen aileler, evlatlarıyla buluşmalarında duygusal anlar yaşadı. Vali Varol, asker aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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