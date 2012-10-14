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Dünya

Askerler, Moritanya devlet başkanını vurdu

Moritanya Devlet Başkanı, askerlerin yanlışlıkla aracına ateş açması sonucu yaralandı

14 Ekim 2012 14:51

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, başkent Novakşot yakınlarında askerlerin yanlışlıkla aracına ateş açması sonucu yaralandı.

Haberleşme Bakanı Hamdi Veled Mahcub, çöle yaptığı geziden dönen Devlet Başkanı Abdülaziz'in konvoyuna başkentin 40 kilometre kuzeyinde askerler tarafından ateş açıldığını söyledi.

Devlet Başkanı Abdülaziz'in kolundan yaralandığını belirten Mahcub, Abdülaziz'in Novakşot'taki askeri hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Askerlerin, Devlet Başkanı Abdülaziz'in gezi için kent dışında bulunduğundan haberdar olmadıkları, uygulanan sıkı güvenlik kontrolleri çerçevesinde konvoya ateş açtıkları sanılıyor.

Komşu Mali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı örgütün Moritanya'da da çeşitli saldırılar düzenlemesi üzerine ülkede güvenlik önlemleri artırılmıştı.

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