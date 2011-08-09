Askerler artık 'disko'ya atılamayacak

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, binlerce askerin tazminat kazanabilmesini sağlayacak tarihi bir karara imza attı.



Askerler arasında ‘disko’ olarak bilinen 'Disiplin Koğuşu' uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mahkûm edildi.



AİHM, özgürlükten yoksun bırakma kararlarının ancak yetkili bir yargı organı tarafından verilebileceğini, bu karara yönelik itirazın da yine ancak bir yargı organınca görüşülmesi gerektiğini belirtti. Askeri makamlar tarafından verilen özgürlükten yoksun bırakmaya yönelik kararların insan hakkı ihlali olduğuna karar veren AİHM, Türkiye’yi davayı açan askere 9 bin Euro tazminat ödemeye mahkûm etti.



Karara konu olay, 2007’de, Diyarbakır’da yaşandı. Diyarbakır’da askerlik yapan E.P. garnizonu izinsiz terk ettiği iddiasıyla yüzbaşı tarafından Askeri Ceza Kanunu’nun disiplin cezalarını düzenleyen 171. maddesi uyarınca, 7 gün hapse mahkûm edildi. Karara itiraz eden E.P.’nin başvurusu, yüzbaşının birlikteki üssü konumundaki albay tarafından da reddedildi. E.P. bu nedenle 7 gün süresince, kışla içerisindeki nezarethanede alıkonuldu. E.P. bunun üzerine AİHM’e başvurdu. AİHM, verilen cezanın insan hakkı ihlali olduğuna karar verdi.





KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE



Karara göre, Türkiye, yasalarında değişiklik yapmazsa, askerlik hizmeti sırasında, komutan kararıyla kısa süreli hapse mahkûm edilen tüm askerler, AİHM’e başvurarak tazminat alabilecek.



AİHM, geçmiş yıllarda da benzer bir olayda Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti. AİHM’in davanın esasına girmeksizin verdiği tazminat kararları, askerlere sıklıkla uygulanan bu tür cezalar nedeniyle yapılan her başvurunun tazminatla sonuçlanabileceğini gösteriyor.



