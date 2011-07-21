Askerin vurduğu Gökhan Çetintaş için inceleme





Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Samsun’un Havza İlçesi’nde PKK’lı sanılarak 16 yaşındaki Gökhan Çetihtaş’ın hayatını kaybetmesi olayına el koyuyor. Komisyon, teknik heyetlerin ardından kendi incelemesini yapacak.





Üstün: Güvenlik güçlerinin yanılma ihmali olabilir



Komisyon başkanı AKP’li Ayhan Sefer Üstün, T24’e, “Karadeniz’de güvenlik güçlerinde PKK hassasiyeti var” dedi ve “ Bu hassasiyet nedeniyle güvenlik güçlerinin yanılma ihtimali olabilir. Bölgede, daha önce PKK saldırıları yaşandı. Bu olayda da aynı hassasiyet olabilir. Jandarma, PKK olduğu gerekçesiyle müdahale etmiş olabilir” dedi.





‘Yaya oldukları için şüphe çekiyorlar’



Kendisine ulaşan ilk bilgilerin çelişkili olduğuna dikkat çeken Üstün, “ Farklı haberler var. Mağdurlardan birinin havaya ateş açtığı, bunun üzerine jandarmanın karşılık verdiği bilgileri mevcut. Karanlıkta, yaya geldikleri için şüphe çektikleri belirtiliyor. Jandarmanın ‘dur ihtarına’ uymadıkları öne sürülüyor. Ortada iddia çok”.





'Teknik heyetin incelemesi bitsin’



Komisyon incelemesi için, diğer kurumlar tarafından yapılan teknik incelemelerin tamamlanmasını bekleyeceklerini anlatan Üstün, “ Şu anda gitmeye kalksak, yanlışlıkla delilleri karartabiliriz. Olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra, komisyon olarak bir araya gelir ve karar alırız”. “ Bu bir insan hakları, yaşam hakkı sorunudur. Burada bir ihmal varsa üzerine gidilir. Sıfır tolerans diye bir şey var. Bundan geri adım atılmaz”.





Silvan’a da inceleme



Komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün, İçişleri Bakanlığı’nın 13 şehit verilen Silvan olayını da yakın takipte tuttuklarını açıkladı. “ Olayı gözlemliyoruz. Orada da inceleme yapabiliriz” diyen Üstün, “Silvan’da bir insanlık dramı var. Yaşama hakkına tecavüz edilmiş. İnsan haklarının temeli insandır. Hepsi vatandaşımız"





