-ASKERİN RANZADAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İDDİASI AĞRI (A.A) - 02.11.2010 - Ağrı'nın Patnos ilçesindeki 34. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan bir askerin, ranzadan düşerek yaşamını yitirdiği iddia edildi. Patnos 34. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı er Osman Kulaber (20), sabah sporunda rahatsızlanarak, dinlenmek üzere koğuşuna gitti. Koğuşta dinlendiği sırada, uyuduğu ranzanın üst katından düştüğü iddia edilen er Kulaber, arkadaşları tarafından revire kaldırıldı. Kulaber, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kulaber'in cenazesinin, askeri savcılığın yapacağı otopsiden sonra Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının da Kulaber'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.