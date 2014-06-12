Askerin müdahale talebini, emniyet geri çevirmiş

Lice'deki gösteriler sırasında hayatını kaybeden Ramazan Baran'ın cenaze töreninin ardından, Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Türkiye bayrağının indirilmesiyle ilgili Genelkurmay'a sunulan bilgi notuna ulaştı. Bilgi notunda asker, polisi suçluyor: Emniyet 2 kez talebimize, rağmen müdahale etmedi!

Fatih Yağmur'un haberine göre, Önceki gün Diyarbakır ’da yaşanan bayrak indirme eylemi, krize yol açmıştı. Diyarbakır 2. Hava Komutanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na sunulan bilgi notunda asker, emniyeti suçladı: “İki kez müdahale edilmesini istedik. Emniyet Müdürlüğü talebimizi geri çevirdi.”



Genelkurmay Başkanlığı’na sunulan bilgi notunda olayların saat saat akışına yer verildi. Hava Üs Komutanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu şöyle:

8’inci Üs K.lığı Güvenlik Harekat Merkezi tarafından her sabah 9.30’da düzenli olarak Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi aranarak şehirde meydana gelebilecek olaylar ile ilgili bilgi alınmaktadır. 07 Haziran 2014 tarihinde cenaze güzergahında polis ekiplerinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Birlik nizamiyesine saat 10.00’da TOMA ve zırhlı polis ekipleri gelerek nizamiye içerisinde dışarıdan görünmeyecek şekilde konuşlanmıştır.

Alınan bilgi nedeniyle Güvenlik Harekat Merkezince Polis Haber Merkezi ile yapılan koordine sonucu geri çağrılma planı uygulanarak 48 kişilik vardiya, 32 kişilik takviye ekip çağrılarak desteklenmiş olup lojman TV’den altyazı geçirilerek personel bilgilendirilmiş ve Ana Nizamiyeden çıkış yapan personel vuku bulan olaylar ile ilgili ikaz edilmiştir. Olabilecek olaylara karşı Yangın, EOD, Köpekli Devriye ve Sağlık Ekiplerinin hazır olması sağlanmış ve ihtiyaç duyulan bölgelere sevki yapılmıştır.

07 Haziran 2014 Tarihinde Lice’de meydana gelen olaylarda iki kişinin cenazesi için toplanan kalabalık grup 08 Haziran 2014 tarihinde saat 11.07 sularında lojman nizamiyeyi taşlamıştır. Bu esnada Güvenlik Tabur Komutanı tarafından nizamiye iç bölgesinde bulunan TOMA ve Çevik Kuvvet ekibinin müdahalesi istenmiş ancak, Emniyet Müdürlüğünden müdahale için izin verilmediği gerekçesiyle olaylar için gönderilen Çevik Kuvvet ekibi nizamiye içinde beklemede kalarak herhangi bir müdahalede bulunmamıştır.

Kalabalık grup yürüyüşüne deva ederek aynı anda Kuru Çeşme istikametinden gelen başka bir grupla birleşmiş ve saat 11.11 civarında lojman bölgesinde bulunan 27 nu.’lı nöbet kulübesini taşlamaya başlamıştır. Bölgede kalabalık grubu takip veya gözleyen bir ekip olmaması nedeniyle burada da olaylara müdahale edilmemiştir. Atılan taşlar sonucu güvenlik kamerası zarar görmüştür.

Grubun Yeniköy Mezarlığı istikametine ilerlerken, Emniyet’ten molotof kokteyli taşıdıkları, yürüyüş esnasında nöbetçilere ve tel örgü içerisindekilere tehdit amaçlı gösterdikleri bilgisi alınmıştır. Gösterinin yapılacağı mezarlık karşısında bulunan Kuzey Nizamiyede yangın ve atılan taşlardan korunmak maksadıyla tel örgülere yakın bulunan timler 150 metre kadar geri kısımda bulunan beton bloklu sütrenin yer aldığı alternatif mevziye çekilmiş olup, grup uzaktan takip edilmiştir.

GHM ve Güv. TB. K. Tarafından birlik dış nizamiyeden itibaren Kuzey nizamiye bölgesine kadar grubun hareketi takip edilmiş, kalabalığın kuzey nizamiye bölgesine kalabalıklaşarak yaklaşması esnasında bölgede daha önceki gösterilerin aksine TOMA ve polis ekiplerinin bulunmadığı tespit edilmiş olup Tabur Komutanı tarafından GHM’ye Polis Haber Merkezi’nin aranarak bölgeye ekip talebinde bulunulmuş ancak kalabalığı tahrik etmemek için müdahalede bulunulmayacağı bilgisi alınmıştır. Bölgede kalabalıklaşan grup, maskeli kişilerin yönetiminde, önde çocuklar olacak şekilde cenaze için gelen halkın yönlendirilmesi ile kulübeler yoğun şekilde taşlanmıştır.

Saat 11.34 sularında Kuzey Tali Nizamiyeye ulaşan grubun kulübe ve nizamiyeyi taşlaması esnasında, GHM tarafından grup içinden yüzü kapalı bir şahsın nizamiye dış kapısından içeriye atlamaya yöneldiği bildirilmesi üzerine 150 metre geride korumalı mevzide bulunan Ateş Destek Timi çevre yolundan zırhlı araçla, vardiya komutanı ise araziden koşarak mevkiye ilerlemiştir. Bu esnada maskeli şahıs, iki fens teli arasında bulunan araç kontrol bölgesine girerek burada bulunan bayrak direğine tırmanmaya başlamış, görevli timler bayrak direğine tırmanan şahsı eyleminden caydırmak amacıyla havaya iki el ateş etmiştir. Bunun üzerine bayrağı alarak aşağıya atlayan şahıs tekrar fens teline tırmanarak geldiği yerden kaçmıştır. Kaçış istikametinde çocuklar ve arkasında kalabalığın olması nedeniyle reaksiyon timleri tarafından atış yapılmamıştır. Bu esnada bölgede emniyet kuvvetleri bulunmadığından öncesinde kalabalığa müdahale, sonrasında ise takip yaptırılamamıştır.

Olayların sakinleşmesine müteakip adli takibat amacıyla dışarıda bulunan bayrak geri alınmış olup, saat 12.18 sularında göndere yeni bayrak çekilmiştir.

Saat 12.31 civarında Yeniköy Mezarlığı istikametinden geri dönüş yapan grup tekrar Kuzey Tali Nizamiyeyi taşlamış ancak birliğe girmeye teşebbüs etmemiş aynı güzergah üzerinde bulunan lojman site 13 bloklarını taşlamış ve iki dairede panjur ve cam kırılmasına neden olmuştur.

Vuku bulan olay ile ilgili Hv. K.K. Org. Akın Öztürk saat 19.45’de birliğimize gelmiş ve kendilerine bilgi arz edilmiştir.

2’nci Hv. Kv. K.lığı ana nizamiyesi, güney tali nizamiye ve kuzey tali nizamiyede birer adet bayrak bulunmaktadır.

Daha önce de birliğimiz çevresinde nevruz, terörist cenazesi vb. sebeplerle toplumsal olaylar meydana gelmiş, birlik emniyet planı doğrultusunda tedbirler alınmış ve emniyet müdürlüğünün göndermiş olduğu ekiplerce birlik dışından desteklendiğinden olaylar sadece sözlü taciz, kısa süreli taşlama, Molotof ve el yapımı patlayıcı (EYP) atma şeklinde gerçekleşmiş olup birliğe giriş teşebbüsü yaşanmamıştır.