Askerin kaynağı eski AKP'li vekil

Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde AKP eski milletvekili Berdibek’in, Jandarma istihbaratına bilgi verdiği belirtiliyor. Berdibek balyoz olayı ve Barbie operasyonuyla gündeme gelmişti.



Gazeteport'un haberine göre Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde çok tartışılacak bir iddia yer aldı. Tutuklu olan istihbaratçı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün makamında, Başbakan Erdoğan’ın makam aracının camının kırılmasında kullanılan balyozla ünlenen AKP’li Fevzi Berdibek ve PKK itirafçısı Sami Demirkıran ile buluştuğu belirtiliyor.



İddianamenin 188’nci sayfasında Şener Eruygur’a ait olduğu ileri sürülen “S_ERUYGUR_13 Nolu CD”de bulunan üç sayfalık “Gizli” ibareli yazıya göre; 11 Aralık 2003 tarihinde Tuğgeneral Ersöz ile PKK itirafçısı Sami Demirkıran ve AKP Bingöl eski milletvekili Fevzi Berdibek bir görüşme yaptı. Ersöz’ün makamındaki görüşmede, Demirkıran, Irak’ın Tikrit kentinde Saddam’ın akrabalarının elinde hardal gazı olduğunu anlattı. Demirkıran, eşinin AKP’den istifa eden Emin Şirin’in danışmanlığını yaptığını ve Liberal Demokrat Parti’ye geçeceğini söyledi.



'PKK'dan farksızlar'



İddianamenin 391’nci sayfasında ise aynı görüşmede Berdibek’in anlattıkları özet olarak yer aldı. Berdibek görüşmede AKP içinde kendisi gibi düşünenlerin sayısının 100 kişiden aşağı olmadığını, ancak sayısı az olmakla birlikte içlerinde çok hain olan ve “PKK’lıdan farksız düşünenlerin” olduğunu söyledi.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Refah kanadından gelen milletvekilleri ile sorunları olduğunu, çok tartışılan YÖK Yasası konusunda bazı milletvekillerinin YÖK’ün kaldırılması, kimilerinin de askerlerle ve öğrencilerle ile uğraşılmaması görüşünde olduğunu anlattığı vurgulanıyor. Metinde ayrıca, Erdoğan ile dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül arasında sürtüşme bulunduğu kaydediliyor.



'Balyoz' mimarı



Berdibek, Başbakan Erdoğan’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığında kilitli kaldığı makam aracının camının kırılmasında kullanılan balyozla ünlenmişti. Balyozu satın alan Berdibek, 1980 öncesi MHP’li olarak biliniyordu. Berdibek 1996’da Bingöl DYP İl Başkanı oldu. Daha sonra AKP’ye girdi ve 2002 seçimlerinde milletvekili oldu. AKP’de önceleri Başbakan Erdoğan’a yakın olma çabası dikkat çeken Berdibek, Abdüllatif Şener’in parti kuracağını açıklamasıyla “Şener’in partisine geçer” denilen isimler arasındaki yer aldı. Berdibek’in adı İstanbul polisinin mankenlere yönelik gerçekleştirdiği “Barbie Operasyonu”nda telekız pazarlığı yaptığı dava dosyasına da girdi. Berdibek son seçimlerde aday yapılmadı.



PKK itirafçısı



İddianameye giren Demirkıran ise bir PKK itirafçısı. En az 300 askerin, emniyet görevlisinin şehit edildiği 128 çatışmaya giren Demırkıran örgütten kaçtı ve teslim olduktan sonra PKK’lı olarak dağlarda yaşadıklarını yazdı. “Ürperten İtiraflar” adılı kitabında, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın şehit düşmesi olayını anlattı. İtirafçı Demirkıran, “Mehmet’in katilleri” kitabında ise İbrahim Tatlıses ile yurtdışında yaşamını yitiren Ahmet Kaya’yı suçlamasının dışında halen Ergenekon sanığı olan İP lideri Doğu Perinçek’i de ‘’PKK'nın gizli komutanı’’ olarak suçlamıştı. Perinçek bu iddia ile yargılanıp beraat etmiş Demirkıran ise “iftira atmak” suçundan iki yıla mahkum edilmişti.

