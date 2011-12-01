Askerin bakanına sivil koruma





T24 - Milli Savunma Bakanlığı'nda sivil dönem başladı. İsmet Yılmaz ile birlikte askerlerden oluşan koruma ekibi lağvedildi. Bakan Yılmaz'ı 10 kişilik polis ekibi koruyor. Emir subayı uygulamasına ise devam ediliyor.



Akşam gazetesinin haberine göre Milli Savunma Bakanı'nı polisin yanı sıra askeri ekibin de koruması uygulaması İsmet Yılmaz'ın göreve gelmesiyle birlikte sona erdi...



Orduevlerinde vatani görevini yapan erler yerine, sivil personelin çalışmaya başlaması, 30 Ağustos resepsiyonlarında tebrikleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başkomutan sıfatıyla kabul etmesi, YAŞ'taki oturma düzeninin ardından bir sivilleşme adımı daha geldi. Bu kez uygulamanın adresi Milli Savunma Bakanlığı. oldu. İsmet Yılmaz'ın bakanlık görevine gelmesinin ardından özel eğitimli astsubaylardan oluşan askeri koruma uygulaması rafa kalktı.











