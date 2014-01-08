Necdet Özel: Askeri vesayet niyetimiz yok, yeniden askeri vesayet gelmez

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgenaral Ertuğrulgazi Özkürkçü aracılığıyla Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a mesaj gönderen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, son dönemde yaptığı açıklamalarla eleştirilere hedef olan TSK’nın askeri vesayet niyetinin olmadığını belirterek, “Yeniden askeri vesayet olmaz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yayınladığı 9 maddelik bildiri, “askeri vesayet” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ı arayan Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgenaral Ertuğrulgazi Özkürkçü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, “askeri vesayet” tartışmalarıyla ilgili mesajını iletti.

Ahmet Hakan köşesinde ayrıca, CNN Türk’te sunuculuğunu üstlendiği “Tarafsız Bölge” programına konuk olan Balyoz tutuklularının yakınlarının Genelkurmay’a yönelik eleştirilerine karargahtan gelen yanıta da yer verdi.

Genelkurmay’ın Balyoz tutuklularının yakınlarının eleştirilerine yanıt verdiği açıklamada yer alan, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasi çekişmelerin dışında tutmak ve demokratik parlamenter sistemin işlemesine yardımcı olmak çalışmalarımızda temel prensibimiz olmuştur. Kurumsal sorumluluğumuzun gereği olarak bu çizgideki tutum ve davranışımızı sürdürmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü güzel ülkemizde huzur istiyoruz” ifadesi dikkat çekti.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (8 Ocak) nüshasında yayınlanan yazısı şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel adına arandım.

Arayan Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgenaral Ertuğrulgazi Özkürkçü idi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in ilettiği mesajlar şunlar:

-Bizim askeri vesayet niyetimiz yok. Yeniden askeri vesayet olmaz.

-Yazınızda eleştirdiğiniz basın bildirisi, ilk basın bildirisine açıklık getirmek amacıyla yapıldı.

-Genelkurmay Başkanlığı eleştiriye açık bir kurumdur. Eleştiriler tabii ki olacaktır. Biz eleştirileri saygıyla karşılaşırız.

-İtirazımız yakışıksız, çirkin tanımlamalara ve bu yakışıksız, çirkin tanımlamaları büyütüp çoğaltanlaradır.

-Genelkurmay Başkanlığı, demokratik hukuk sistemi içinde kalarak görevini yapmayı sürdürecektir.

Genelkurmay: Güzel ülkemizde huzur istiyoruz

Tarafsız Bölge’de Balyoz ve Ergenekon davalarından yargılanan askerlerin yakınları konuşmuş, yaptıkları açıklamalarda Genelkurmay Başkanlığı’nın tutumunu eleştirmişlerdi.

Genelkurmay Başkanlığı, işte bu eleştirilere de yanıt verdi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen açıklamayı aynen yayınlıyorum:

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Sayın Ahmet Hakan.

Öncelikle şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin maruz kaldığı mağduriyetlere ilişkin yapmış olduğunuz ilkeli programlarınızı ilgi ile izlemekteyiz.

En son 6 Ocak 2014 Pazartesi akşamı CNN Türk’teki programınızı aynı dikkatle takip ettik.

Bu şekilde bir program yaparak son dönemdeki davalarda yargılanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin avukat ve çocuklarını ekrana çıkarıp görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılmasına imkân ve katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.

Programınızda konuklarınızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak ifade ettikleri hususlara açıklık getirmek istiyoruz:

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-BİR: Genelkurmay Başkanlığı kendi görev alanı ile ilgili olarak kamuoyu ile paylaştığı hususlarda ve en son yayınlanan “SUÇ DUYURUSU” öncesinde de hiç kimseden talimat almamıştır.

-İKİ: Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ilgili bütün davaların duruşmaları personelimiz tarafından bizzat duruşma salonlarında izlenmiş ve bilgiler günlük olarak Genelkurmay Başkanlığı’na sunulmuştur. Aksi iddialar gerçek dışıdır.

-ÜÇ: Tutuklu arkadaşlarımız cezaevlerinde düzenli olarak ziyaret edilmiştir. (Bu ziyaretler devam etmektedir, cezaevi ziyaretçi kayıtlarından bu husus kolaylıkla teyit edilebilir). Bu ziyaretlerin sonuçları, bir başka ifade ile arkadaşlarımızın istekleri Genelkurmay Başkanlığı’na iletilmiş / iletilmekte ve mevzuat dahilinde uygun görülen talepler derhal işleme konulmaktadır. Hiçbir isteğe duyarsız kalınmamıştır ve kalınmamaktadır.

-DÖRT: Suç duyurusunda geç kalındığı yönündeki iddialar ile ilgili olarak kamuoyuna yaptığımız açıklamalar dikkatle incelenirse görülecektir ki: Türk Silahlı Kuvvetleri bir kamu kuruluşudur ve yasalara uymak zorundadır. Bu nedenle “YARGIYA MÜDAHALE” olarak algılanmamasına ve bazı kişi ve çevreler tarafından TSK aleyhinde kullanılmamasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği için hukuki olarak müdahil olunmamıştır. Ancak görüş ve teklifler, devletin en üst kademesi ile paylaşılmış ve yargının sonucu beklenilmiştir.

-BEŞ: Ayrıca tutuklu arkadaşlarımızın kendileri, eşleri ve çocuklarının sorunlarına ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığı ile bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından maddi ve manevi olarak yakından ilgilenilmiş ve ilgilenilmeye devam edilmektedir.

-ALTI: Genelkurmay Başkanlığı’nın konuya duyarsız kaldığı ve personeline vefa göstermediği iddiaları kabul edilemez.

-YEDİ: Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasi çekişmelerin dışında tutmak ve demokratik parlamenter sistemin işlemesine yardımcı olmak çalışmalarımızda temel prensibimiz olmuştur. Kurumsal sorumluluğumuzun gereği olarak bu çizgideki tutum ve davranışımızı sürdürmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü güzel ülkemizde huzur istiyoruz. Her türlü çekişme / çatışmadan uzak olmak arzusundayız ve her kuruluşun kendi görevini yapmasının veya görev alanına ilişkin görüş ve tekliflerini ilgili ve yetkili kişilerle paylaşmasının ve diyalog kurarak problemlerini çözmesinin en akılcı ve doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennisiyle en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Genelkurmay Başkanlığı