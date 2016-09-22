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Yaşam

Askeri ücretteki düşüklüğe Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenecek

Ekimden itibaren geçerli olacak düzenlemenin sadece aylık geliri bin 300 liranın altına düşen çalışanlarla ilgili olduğunu vurgulandı

22 Eylül 2016 13:26

Asgari ücretin 1300 liranın altına düşmesini önlemek amacıyla yapılacak yasal düzenlemenin ayrıntıları belli oldu

Birgün'ün haberine göre, asgari ücretin vergi dilimindeki değişiklik nedeniyle 1300 liranın altına düşmesini engelleyeceği belirtilen düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılacak düzenlemenin bin 750 liraya kadar ücret alanlar için geçerli olacağını açıkladı.

Ağbal, şunları söyledi: “Biliyorsunuz asgari geçim indirimi uygulaması var, kişinin evli veya bekâr olmasına veya çocuk sayısına bağlı olarak hesaplanan vergiden asgari geçim indirimi (AGİ) düşüyoruz. Son 3 ayda AGİ uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri 1300 liranın altına düşmüşse, normal hesaplanan AGİ’nin üzerine ilave AGİ hesaplayacağız. Dolayısıyla işverenlerin vergi dairesine çalışanlardan dolayı ödeyeceği vergi bu kadar azalacak.”

Sadece 1300 liranın altına düşenler için...

Ağbal, ekimden itibaren geçerli olacak düzenlemenin sadece aylık geliri bin 300 liranın altına düşen çalışanlarla ilgili olduğunu vurguladı. Asgari ücretten daha fazla olan ücret gruplarında da 1300 liranın altına düşme olduğuna dikkat çeken Ağbal, “Yani kişinin maaşı 1700 lira mesela, asgari ücretten daha fazla ama ekimden itibaren onun geliri de asgari ücretin altına düşüyor. Dolayısıyla burada yapacağımız yasal düzenlemede sadece asgari ücret için değil, ücretleri 1750 liraya kadar beyan edilen tüm ücretliler için (bunlar ücreti 1300 liranın altına düşen gruplar) bu teşviki vermiş olacağız” diye konuştu. Ağbal, söz konusu düzenlemenin vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacağını da kaydetti.

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