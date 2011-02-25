-ASKERİ UÇAKLARLA 434 KİŞİ GETİRİLDİ MUĞLA (A.A) - 25.02.2011 - Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla gönderilen 4 askeri ulaştırma uçağından 4'üncüsü, 110 yolcusuyla Dalaman Havalimanına indi. Trablus'tan 4 askeri ulaştırma uçağı ile 434 yolcu Dalaman Havalimanına indi. Yolcuları Muğla Valisi Fatih Şahin, Dalaman Kaymakamı Ahmet Deniz, Hava Meydan Garnizon Komutanı Albay Ziya Özkütük, Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz ve protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı. Yetkililer, Trablus'tan 4 askeri ulaştırma uçağı ile 434 yolcunun, Dalaman Havalimanına indiğini bildirdi. Gelenler arasında sağlık problemi yaşayanlar, 112 görevlilerince seyyar hastaneye alınırken, gelenlere Kızılay tarafından kumanya, çorba ve çay servisi yapıldı. Uçaktan inen yolculardan Bayram Güner, havaalanında 3 gün boyunca aç ve susuz beklediğini ifade ederek, ''3 gün havaalanında aç, susuz ve hapis kaldık. Yetkililerden yardım alamadık. Bulunduğum yerde aileler ve çocuklarda vardı. Hepimiz orada çok perişan olduk. Ama artık ülkemize döndüğümüz için mutluyum'' dedi. Yolculardan Murat Tormuş da Libya'da, havaalanında 3 gün mahsur kaldıklarını ve bir şişe suyu 60 kişi paylaştıklarını söyledi. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dalaman-Trablus arasında kurulan hava köprüsü ile 4'er uçaklık gruplar halinde, toplam 12 uçakla Türk vatandaşlarının tahliyesine devam edilmesinin planlandığını duyurdu.