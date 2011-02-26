-ASKERİ UÇAKLARLA 268 KİŞİ DAHA GELDİ MUĞLA (A.A) - 26.02.2011 - Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla ikinci kafilede gönderilen dört askeri ulaştırma uçağından ikisi Dalaman Havalimanı'na geldi. Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla gönderilen sekiz askeri ulaştırma uçağı ikinci seferlerine başladı. Trablus'tan havalanan iki uçak birer saat arayla Dalaman Havalimanı'na indi. Yolcuları Muğla Valisi Fatih Şahin, Dalaman Kaymakamı Ahmet Deniz, Hava Meydan Garnizon Komutanı Albay Ziya Özkütük ve protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı. Trablus'tan gelen uçaklarda 268 yolcu bulunduğu öğrenildi. Havalimanına inen yolculardan sağlık problemi yaşayanlar 112 görevlilerince seyyar hastaneye alınırken Kızılay tarafından kumanya, çorba ve çay servisi yapıldı. -''4 BİN TÜRK BEKLİYOR''- 12. Ulaştırma Hava Komutanlığı Uçak Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Mocan, Dalaman Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 132 yolcuyla beraber Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığına işaret ederek, ''Şu anda havada üç uçağımız daha var ve yaklaşık iki saat ara ile tüm uçaklar Dalaman Havalimanı'na iniş yapacak. Yolcuları uçaklara yerleştirmede sorun yok ancak bir müddet bekliyoruz''diye konuştu. Operasyona biri yedek olmak üzere 13 uçak katıldığını anlatan Mocan, ''Libya'da iniş öncesinde bize bekleme veriyorlar. Hava sahasında düzensizlik var ve yakın uçuşlar oluyor. İniş sırasında ihtiyatlı davranıyoruz, uçuş emniyetine dikkat ediyoruz. Havalimanında resmi görevliler var. Türk milletine ve Türk vatandaşlarına karşı nazik davranıyorlar. Edindiğimiz bilgiye göre şu anda 3 bin ila 4 bin arasında Türk yolcu havalimanında bekliyor'' dedi. Yolculardan Sait Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanında uzun süre aç ve susuz beklediklerini ifade ederek şunları söyledi: ''Yeterli yiyecek içecek yardımı yapılmıyor. Arkadaşlarımız ağır şartlar altında. Havalimanında benim gördüğüm kadarıyla çok sayıda vatandaşımız var ve buraya gelmek için bekliyorlar. Bu sayı sürekli değişiyor'' dedi Yolculardan Murtaza Özbay ise çok ağır şartlar altıda yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, ''Biz ölümden döndük. Kaddafi'nin Çad'dan getirdiği paralı askerleri var bunlar bize çok kötü davrandılar, telefonlarımızı bilgisayarlarımızı, araçlarımızı aldılar. Dört gündür uyumadık, su bulamadık, Allah Türk hükümetinden, Türk Ordusundan razı olsun, böyle karşılanmamız bizi mutlu etti'' diye konuştu. -4 BİN KİŞİ MUĞLA'YA GETİRİLDİ- Muğla Valisi Fatih Şahin, ''Bugüne kadar Libya'dan yaklaşık 4 bin Türk vatandaşı hava ve deniz yoluyla Muğla'ya getirildi. Şu anda vatandaşlarımızı getirmek üzere uçaklarımız yeniden havalandı. İlk gün Dalaman Havalimanında 433 vatandaşımızı, ikinci gün 585 vatandaşımızı, ayrıca Marmaris'te de 3 bin 46 olmak üzere toplam 4 binin üzerinde vatandaşımızı Muğla'da karşıladık'' dedi. Libya'dan gelen Türk vatandaşlarının pasaport işlemleri yapıldıktan sonra kendilerine ikramda bulunulduğunu belirten Şahin, ''Gerekli tedbirler alındıktan sonra memleketlerine gönderilmek üzere otobüslerle uğurluyoruz. Başbakanlığın sağladığı imkanlarla her türlü tedbiri aldık ve hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Bizler ve tüm görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımızı karşılamaya hazırız. Bu vesileyle kamu görevlilerine teşekkür ediyorum'' diye konuştu. -HAVA KÖPRÜSÜ- Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezi, Türk Hava Kuvvetlerinin ulaştırma uçaklarıyla Çiğli/İzmir-Trablus-Dalaman arasında Türk vatandaşlarının tahliyesi için hava köprüsü kurduğunu bildirdi. Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 ve C-160 tipi ulaştırma uçaklarıyla Çiğli/İzmir-Trablus-Dalaman arasında vatandaşların tahliyesi için bir hava köprüsü kurulduğu belirtilerek, bu çerçevede önceki gün yapılan 4 sefere ek olarak 2 uçağın Trablus meydanında kalkış için beklediği, diğer 4 uçağın toplam 454 vatandaşla Dalaman'a intikal etmekte, 2 uçağın da Trablus meydanına inmek üzere havada olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bugünden itibaren günde 12 sefer yapılarak THY uçuşlarının yanı sıra askeri uçuşlarla da vatandaşların tahliyesinin devam edeceği vurgulandı. -BİR GRUP ABD VATANDAŞI İSTANBUL'A GELDİ- ABD'nin Libya'daki vatandaşlarını ve konsolosluk görevlilerini taşıyan askeri uçak, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na inen uçaktaki çoğu konsolosluk görevlisi yaklaşık 40 kişi, ABD'li yetkililer tarafından karşılandı. ABD'li yetkililerin, bisküvi ve su ikramında bulundukları yurttaşlarının konaklama ve diğer ihtiyaçlarını da karşılayacakları öğrenildi. ABD'nin Trablus'daki konsolosluğunda görevli olan Joan Polaschik, gazetecilere yaptığı açıklamada, konsoloslukta çalışan Libyalı görevlilerin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi. Akıllarının oradaki arkadaşlarında kaldığını ifade eden Polaschik, savaşın ortasında kalan bu insanlara çok üzüldüğünü dile getirdi. Polaschik, kendilerini savaştan kurtaran ülkelerine ve kapılarını açan Türkiye'ye minnet duyduğunu kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Libyalı yetkililerin sivillere karşı aşırı güç kullanımını kınadıklarını söyledi. -GÜVENLİK KONSEYİ YAPTIRIM SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRECEK- BM Güvenlik Konseyi bugün toplanarak Libya'da Muammer Kaddafi rejimine yönelik yaptırım seçeneklerini değerlendirme kararı aldı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Libya'ya yönelik planlanan yaptırım paketi konusunda acele edilmesi çağrısında bulunmasının ardından harekete geçen Konsey, bugün toplanarak Kaddafi'ye karşı yaptırım seçenekleri üzerinde duracak. Konseyin dönem başkanı Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maria Luiza Ribeiro Viotti, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırım içeren bir karar tasarısının belki gün içinde kabul edilebileceğini söyledi. Konsey'in daimi üyeleri İngiltere, Fransa, ABD ve geçici üye Almanya tarafından hazırlanan karar tasarısı taslağı Konsey üyelerine dağıtıldı. Taslak metinde, Kaddafi hükümetine karşı silah ambargosu getirilmesi, Kaddafi'nin banka hesaplarının dondurulması, Kaddafi, ailesi ve yönetimdeki yetkililere karşı seyahat yasağı uygulanması gibi yaptırımlar bulunuyor. Libya'da son dönemde sivil halka karşı girişilen şiddetin ve saldırıların derhal sona ermesi istenen tasarıda, bu saldırıların insanlık suçu olabileceği belirtilerek bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturma açması da isteniyor. BM kulislerinde Rusya ve Çin'in yaptırımlara yönelik tutumlarının henüz çok net olmadığı da konuşuluyor.