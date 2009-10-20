Askeri uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı

İspanya'dan Irak'a seyir halindeyken camı çatlayan ABD'ye ait C-17 Globemaster tipi dev askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, içindeki asker ve mühimmatla Irak'a gitmek üzere İspanya'dan havalanan C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının kokpit camlarından biri, gece saatlerinde havada çatladı. Kargo uçağının Amerikalı pilotu, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş izni istedi. Uçak, saat 02.00'de izin verilmesi üzerine İstanbul'a iniş yaptı. Çatlayan camı değiştirilen kargo uçağı, daha sonra yeniden Irak'a hareket etti.

Bu arada, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Adana seferini gerçekleştirecek Airbus 321 tipi TK 476 sefer sayılı ''Aksaray'' adlı uçağı da dün saat 23.30'da Atatürk Havalimanı'dan Adana'ya gitmek üzere yolcu alarak pist başı yaptı.

Bu sırada meydana gelen teknik arıza nedeniyle uçak pist başından geri döndü. Arıza yapan uçak bakıma alınırken, yolcular da THY'nin başka bir uçağı ile Adana'ya gitti.