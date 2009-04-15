T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri uçağın enkazı kaldırılıyor

15 Nisan 2009 19:48

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçağının enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uçağın ilçeye bağlı Muradiyesarnıç köyü yakınlarına düştüğü bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, askeri yetkililer dışındakilerin giriş ve çıkışına izin vermiyor.

Askeri yetkililer, enkazın bulunduğu bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Uçağın enkazının parçalar halinde askeri kamyonlara yüklenerek kaldırılmasına başlandı.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Adem Saçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen askeri uçağın çok küçük parçalara ayrıldığını söyledi.

Parçaların bir kilometrelik mesafeye dağıldığını belirten Saçan, "Ortada ne gövde ne de kanat var. Uçak bu kadar küçük parçalara ayrılmış. Bölgede çalışma yapan askeri yetkililer, pilotun paraşütü kullanmadığını söyledi. Paraşüt bulunmuş ama kullanılmamış" dedi.

Pilot Fatih Korçam'ın cesedinin bulunup bulunmadığı yolunda kendisine bilgi ulaşmadığını ifade eden Saçan, "Kaza kırım ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Topladıkları parçaları birliklerine götürüp inceleme yapacaklar" diye konuştu.

Adem Saçan, olayı gören vatandaşların, havada aniden ışık bulutu oluştuğunu ve ardından uçağın düştüğünü söylediklerini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24