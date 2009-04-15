Askeri uçağın enkazı kaldırılıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçağının enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uçağın ilçeye bağlı Muradiyesarnıç köyü yakınlarına düştüğü bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, askeri yetkililer dışındakilerin giriş ve çıkışına izin vermiyor.



Askeri yetkililer, enkazın bulunduğu bölgede incelemelerini sürdürüyor.



Uçağın enkazının parçalar halinde askeri kamyonlara yüklenerek kaldırılmasına başlandı.



Mustafakemalpaşa Kaymakamı Adem Saçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen askeri uçağın çok küçük parçalara ayrıldığını söyledi.



Parçaların bir kilometrelik mesafeye dağıldığını belirten Saçan, "Ortada ne gövde ne de kanat var. Uçak bu kadar küçük parçalara ayrılmış. Bölgede çalışma yapan askeri yetkililer, pilotun paraşütü kullanmadığını söyledi. Paraşüt bulunmuş ama kullanılmamış" dedi.



Pilot Fatih Korçam'ın cesedinin bulunup bulunmadığı yolunda kendisine bilgi ulaşmadığını ifade eden Saçan, "Kaza kırım ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Topladıkları parçaları birliklerine götürüp inceleme yapacaklar" diye konuştu.



Adem Saçan, olayı gören vatandaşların, havada aniden ışık bulutu oluştuğunu ve ardından uçağın düştüğünü söylediklerini kaydetti.

