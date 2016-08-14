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Politika

Askeri tesislere girişlerde başörtüsü yasağı kalktı

Kılık kıyafetle ilgili yönetmelik dün yürürlüğe girdi

14 Ağustos 2016 11:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ordu Evleri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğiyle kadınların başörtüsüyle askeri tesislerine girmesinin önünde engel kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 11'inci madde değiştirildi.

Değiştirilen madde şöyle:

“Tesislere giriş, giriş kartları, kıyafet, (29/9/2006 tarihli ve 2006/11081 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 131'inci maddesinin birinci fıkrası esaslarına uygun şekilde) emniyet, tesislerden istifade, tertip, düzen ve hizmet esasları, Genelkurmay Başkanlığı'nca verilen emir ve talimatlara göre yürütülür.”

Yönetmeliğe göre, askeri tesislere başörtüsüyle girilmesi sorun teşkil etmeyecek.

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