-ASKERİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin davada, sanıklar Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın hakkında Gölcük Askeri Savcılığı tarafından, amirallere suikast iddialarına ilişkin ''iki amiri öldürmeye teşebbüs etmek'' ile ''askeri eşyayı gizlemek ve çalmak'' suçlarından askeri soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Levent Görgeç'in çapraz sorgusunun ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Oktay Kuban, savunmaları almayı planladıklarını, ancak duruşmanın son günü olması nedeniyle öncelikle tutuklu sanıkların avukatlarına söz verileceğini, zaman yeterse tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edileceğini kaydetti. Sanık avukatlarından Celal Ülgen de bu aşamada yapılanın savunma olmadığını, sanık sayısının fazla olması nedeniyle bunun ön savunma niteliğinde bulunduğunu söyledi. Savunmalar bitince avukatlara hemen söz verilmesi gerektiğini ifade eden Ülgen, bunun savunma hakkına saygı ve savunmanın gereği olduğunu ifade etti. Sanık avukatlarından İrfan Sütçüoğlu da müvekkilleri Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'ın evlerinde yapılan aramadan önce teğmen görünümlü olan kişilerin çok rahat bir şekilde daireye girdiklerine dair tanık dinletmek istediklerini söyledi. Başkan Kuban da tanık dinlemenin savunmalar tamamlandıktan sonra yapılacağını kaydetti. Kuban, daha sonra ara kararlar doğrultusunda dosyaya gelen evrakları okudu. Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen yazıda, emanetteki takvim yaprağındaki el yazısı ile Levent Bektaş'ın el ürünü yazılarının yapılan incelemesinde, kaligrafik ve grafolojik özellikler açısından, söz konusu yazılar arasında bir ilgi ve irtibat tespit edilemediği kaydedildi. Yine aynı kurumdan gelen yazıda, Poyrazköy'de ele geçirilen malzemelerin çıkarıldığı yerdeki toprak üzerinde gömü tarihinin tespitine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı bildirildi. -KAYITLARDA ÖRGÜTLE İLGİLİ BİLGİ YOK- Mahkemenin, iddianamelerde adı geçen örgütün silahlı terör örgütü olup olmadığı, varsa eylemleriyle ilgili bir bilginin bulunup bulunmadığına ilişkin MİT, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına yazdığı yazılara da cevap verildi. Jandarma Genel Komutanlığının yazısında, iddianamelerde ismi belirtilmeden anlatılan ve silahlı terör örgütü olduğu ifade edilen örgütle ilgili bugüne kadar herhangi bir istihbari bilgi bulunmadığı ve kayıtlarda yer almadığı anlatıldı. Genelkurmay Başkanlığının yazısında da söz konusu konular hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı belirtilirken, MİT'in cevabında da iddianamedeki terör örgütü ve eylemleriyle ilgili teşkilata intikal etmiş herhangi bir bilginin bulunmadığı ifade edildi. -ALKIŞLI KARŞILAMA- Tutuklu sanık Levent Bektaş'tan elde edilen 1 NO'lu CD ile ''Kafes Eylem Planı''nın bulunduğu 3 No'lu DVD'ye ilişkin TÜBİTAK'tan istenen raporda da bu CD ve DVD'ye arama ve el koyma tarihinden sonra müdahale yapılıp yapılmadığının tespitinin teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Askeri Savcılığından gelen yazıda da sanıklar Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan hakkında ''askeri eşyayı gizlemek ve çalmak'' ile ''iki amiri öldürmeye teşebbüs etmek'' suçlarından askeri soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Birleştirilen ''Amirallere Suikast Davasının'' sanıkları olan Noyan ve Akın'ın kaldıkları evde bulunduğu iddia edilen notta, iki amirale yapılacak operasyona ilişkin bilgi yer aldığı ifade edilmişti. Duruşmaya, bazı tutuklu sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından öğlen arası verildi. Bu arada, Hasdal Askeri Cezaevinden getirilen tutuklu teğmen sanıklar araçtan indirilirken, dışarıda bekleyen yakınları ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'', ''kahramanlar'' şeklinde slogan atıp alkış tuttular. Sanıklar da yakınlarına el sallayarak karşılık verdi.