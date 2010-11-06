-ASKERİ ŞEHİT EDEN KADIN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI MURADİYE (A.A) - 06.11.2010 - Van'ın Muradiye ilçesi Ünseli beldesinde, ''dur'' ihtarına uymayarak çarptığı askerin şehit olmasına neden olan kadın sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 3 Kasım günü gecesi kullandığı 34 FA 3342 plakalı otomobil ile Erciş'ten Çaldıran'a giderken Muradiye ilçesine bağlı Ünseli beldesi yakınlarında jandarmanın ''dur'' ihtarına uymayarak çarptığı Jandarma Onbaşı Aydın Coşkun'un şehit olmasına neden olan Hangedik Köyü İlköğretim Okulunda görevli öğretmen Hatice Akkaya ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmenler M.Ş, A.G, B.D, servis şoförü Ç.K. ve N.A'nın Muradiye Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Sorgularının ardından devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıların, Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındı. Olay günü ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı belirlenen öğretmen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ünseli beldesinde, 3 Kasım günü gece saatlerinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı Jandarma Onbaşı Ayhan Coşkun şehit olmuş, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.