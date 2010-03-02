Askeri Savcılık'ın 'Balyoz' tespiti

T24 - Askeri Savcılık, "Balyoz Planı" olduğu iddia edilen belgeleri incelemesi için Kurmay Binbaşı görevlendirdi. Binbaşı, "Belgeler gerçekse, bu hükümeti devirip, devlet idaresine el koymayı öngören bir plan" tespitinde bulundu.



Balyoz Darbe Planı, Türkiye gündemine Taraf Gazetesi’nin haberiyle oturmuştu. 2003 yılında hükümeti devirmek için hazırlandığı iddia edilen ve 5 bin sayfadan oluşan plan için Askeri Savcılık da soruşturma başlatmıştı. Askeri Savcı Albay Bülent Münger, sivil savcıdan gelen belgeleri incelemek için bilirkişi olarak Kurmay Binbaşı Ahmet Erdoğan’ı görevlendirdi. Binbaşı Erdoğan, kendisine teslim edilen 3 DVD ile 1 CD’deki dokümanları inceledi ve 32 sayfalık raporunu İstanbul Savcılığı’na gönderdi. Gözaltı dalgalarını başlatan Askeri Savcılık’ın bilirkişi raporu dün Kanal D Haber de yayınlandı.



Vatan gazetesinin haberine göre raporunun başına, “Belgelerin gerçek olduğu” varsayımına dayanarak hazırlanmış notu düşen Binbaşı Erdoğan’ın bilirkişi raporunda, “Belgelerin tümü gerçekse bu devlet idaresine el koymayı öngören bir plandır” dedi. Rapor, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan habersiz hazırlandığı iddialarını da güçlendiriyor. İşte bilirkişi raporunun çarpıcı tespitleri şöyle:



Üç DVD ve bir CD incelendi



Üç DVD ve bir CD üzerinde bilirkişinin yaptığı incelemede şu ifadelere yer verildi:



Bu rapor, 1’inci Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından incelenmek üzere teslim edilen dokümanların 05-07 Mart 2003’de 1’inci Ordu Komutanlığı’nda icra edilen plan semineri öncesinde, icrasında ve sonrasında kaleme alınan evrakın ’gerçek nüshaları’ile aynısı olduğu faraziyesine dayanarak hazırlandı. Soruşturma süresince gerçekleri ile karşılaştırma imkanı bulunarak doğruluğu tespit edilen evrak, bu faraziyenin dışında tutularak raporda ayrıca belirtildi.



Temel dokümanlar...



Elektronik dokümanlardan ilgi olarak kullanılanlar incelenerek müteakip maddelerde şöyle sunuldu:



OEYTS’nun BALYOZ Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından “BALYOZ Güvenlik Harekat Planı” adıyla hazırlanmış bir harekat planına ait olduğu ve bu planın ise basında yer alan “BALYOZ Darbe Planı”na benzer olduğu... Görüşülen alternatif harekat planlarının EGEMEN Harekat Planı ile ilgili olabileceği gibi seminerde yapılan bir takdimde bazı siyasetçilerin fotoğraflarının kullanılması ve silahlı kuvvetlerin yetki alanı dışına çıkan konuşmalara rastlanılması nedeniyle seminerde “BALYOZ Güvenlik Harekat Planı”nın ifşa olmayacak bir seviyede görüşülmüş olabileceği...



'Hükümeti devirme planı'



BALYOZ Sıkıyönetim Komutanlığı’nca hazırlandığı anlaşılan “BALYOZ Güvenlik Harekat Planı”nın ise sıkıyönetim uygulama esaslarının ötesinde tedbirleri ve faaliyetleri içeren bir plan olduğu ve hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngören bir plan olduğu...



Ast birliklerin çalışmalara daha fazla ağırlık vermeleri nedeniyle kolordu plan tatbikatlarının ve ordu plan seminerinin başlangıçta konulan maksatlardan uzaklaştığı, nitekim seminer uygulama emri ile seminer sonuç raporunda yazılan maksatların bile tamamen farklı olduğu...



'Evraklar kozmik büroda'



Seminerde kullanılan evrakın kozmik büroda saklanması ve bilgilerin bilgisayarlardan silinmesi konusunda verilen emirlerin yerine getirildiğine dair cevabi yazı alınamadığı...



147 subay katılmış



- “Darbe koşullarını oluşturmak maksadıyla” Çarşaf, Sakal, Oraj ve Suga planları 1. Ordu Komutanlığı Semineri’nde yer almadığı...



- Seminer çalışmalarına katılan ancak bu plan çalışmasına katılmayan personel de vardır. Yani plan sınırlı sayıda personelin katılımıyla hazırlanmış. Ve yine sınırlı sayıda ve seçilen personelin katılımıyla icra edilmesi planlandığı...



n 26’sı general 147 subayın katıldığı “Balyoz” toplantılarında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın emirleri açıkça ihlal edildiği...



n Seminerde bazı siyasilerin fotoğrafları kullanılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetki alanı dışına çıkılan konuşmalara rastlandığı...yer aldı.



Rapora göre ‘Çarşaf’, ‘Sakal’, ‘Oraj’ ve ‘Suga’ planları seminerde yer almıyor.