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Askeri Savcılık: Sabotaj delili bulunamadı

Afyonkarahisar'da cephanelikte meydana gelen patlamayla ilgili ilk inceleme tamamlandı.

14 Eylül 2012 20:16

 

Askeri Savcılık, Afyonkarahisar'daki patlamada terör ya da sabotaj delili bulunamadığını açıkladı.
 
Patlama anında askeri bölgenin yakınındaki iki internet kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler.
 
Eskişehir Birinci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı, patlamada terör ya da sabotaj delili bulunamadığını belirtti.
 
Askeri Savcılık, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patlamada yüzde 99.5 oranında sabotaj ihtimali olduğunu savunmuştu.
 

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