Askeri rahatsız eden fotoğraf

Darbeler ve Öcalan ders kitabında

Başbuğ:

'Bana paşa demeyin'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bugün televizyon ve haber ajanslarının yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda ağırlıklı olarak terörle mücadele konusunda medyanın önemi ve rolünü anlatan Orgeneral Başbuğ, haberlerde terör örgütü yöneticilerinin resim, isim ve seslerinin verilmesinin, terörle mücadeledeki olumsuz etkisini anlattı. Orgeneral Başbuğ, bu açıklamasından sonra bir gazetecinin, “Siz terör örgütünün üyelerinin resim, isim ve seslerinin verilmesini istemiyorsunuz ama, ders kitabında Öcalan’ın resmi ve adı varö hatırlatması üzerine şöyle dedi:“O dikkatimizi çekti. İnceliyoruz. Gereğini yapacağız."Bu yıl ilköğretim müfredatlarının yenilenmesi projesi kapsamında değiştirilen 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında “bebek katili", “terörist başı" Abdullah Öcalan’ın yakalanması anlatılmış ve ders kitabında Öcalan’ın resmine yer verilmişti. Bu durum eğitim sendikaları ile eğitim camiasının tepkisini çekmişti.