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Yaşam

Askeri rahatsız eden fotoğraf

Genelkurmay Başkanı Başbuğ, ilköğretim 8. sınıf kitabında Öcalan'a yer verilmesine ilişkin, “gereğini yapacağız" dedi.

18 Eylül 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, ilköğretim okulu 8. sınıf ders kitabında terör örgütü başı Abdullah Öcalan’ın resmine ve ismine yer verilmesinin “dikkatlerini çektiğini" belirtti ve “gereğini yapacağız" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bugün televizyon ve haber ajanslarının yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda ağırlıklı olarak terörle mücadele konusunda medyanın önemi ve rolünü anlatan Orgeneral Başbuğ, haberlerde terör örgütü yöneticilerinin resim, isim ve seslerinin verilmesinin, terörle mücadeledeki olumsuz etkisini anlattı. Orgeneral Başbuğ, bu açıklamasından sonra bir gazetecinin, “Siz terör örgütünün üyelerinin resim, isim ve seslerinin verilmesini istemiyorsunuz ama, ders kitabında Öcalan’ın resmi ve adı varö hatırlatması üzerine şöyle dedi:

“O dikkatimizi çekti. İnceliyoruz. Gereğini yapacağız."

Bu yıl ilköğretim müfredatlarının yenilenmesi projesi kapsamında değiştirilen 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında “bebek katili", “terörist başı" Abdullah Öcalan’ın yakalanması anlatılmış ve ders kitabında Öcalan’ın resmine yer verilmişti. Bu durum eğitim sendikaları ile eğitim camiasının tepkisini çekmişti.

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