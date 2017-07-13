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Askeri personelin kaldığı konteyner bölgesinde yangın!

Bölgede, mühimmat patlamalarının da yaşandığı öğrendi

13 Temmuz 2017 10:43

Kilis-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan ve askeri personelin kaldığı belirtilen geçici konteyner bölgesinde bir yangın meydana geldi. Mühimmat patlamalarının da yaşandığı öğrenilen bölgeye halen itfaiyenin yaklaşamadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesindeki askeri alanda sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, zaman zaman mühimmat bölgesinden küçük çaplı patlama seslerinin duyulmasına neden oluyor. Olay yeri yakınından geçen yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. 

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği alanda yaklaşık iki saattir süren yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Mühimmat patlamalarının da yaşandığı öğrenilen bölgeye halen itfaiyenin yaklaşamadığı bildirildi. Patlama seslerinin Kilis kent merkezine kadar geldiği ifade edildi. Kilis-Gaziantep karayolu saat 04:00'ten bu yana kapalı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 10 askerin dumandan hafif derecede etkilendiği ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı duyuruldu. 

Valilikten yapılan açıklama:

Kilis-Gaziantep karayolunun 15 inci kilometresinde askeri birliğin barınma merkezinde yangın çıkmış, yangın rüzgarın etkisi ile mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayarak patlamaya ve yangının büyümesine yol açmıştır. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan hafif derecede etkilenen 10 askerimiz Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Kilis ve Gaziantep İtfaiye ekiplerince söndürme ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır.

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