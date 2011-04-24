-ASKERİ PERSONELE SİLAHLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A) - 24.04.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 2 uzman çavuş yaralandı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi, Eski Cezaevi kavşağında, saat 15.45 sıralarında sivil kıyafetleri ile yaya olarak ilerleyen ve 21. Jandarma Sınır Tugayında Uzman Çavuş olarak görev yaptıkları belirtilen, Durdu Çapar ve Yalçın Bozok'a kimliği belirsiz kişi veya kişilerce arkadan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan uzman çavuşlar, 112 Acil Servis Ambulansı ile Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Yalçın Bozok askeri helikopterle Van'a, Durdu Çapar ise Hakkari Asker Hastanesine sevk edildi. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ekipleri, yüzleri maskeli kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.