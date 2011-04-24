T24 LogoT24 Logo
Gündem

ASKERİ PERSONELE SİLAHLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A)

24 Nisan 2011 20:58

-ASKERİ PERSONELE SİLAHLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A) - 24.04.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 2 uzman çavuş yaralandı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi, Eski Cezaevi kavşağında, saat 15.45 sıralarında sivil kıyafetleri ile yaya olarak ilerleyen ve 21. Jandarma Sınır Tugayında Uzman Çavuş olarak görev yaptıkları belirtilen, Durdu Çapar ve Yalçın Bozok'a kimliği belirsiz kişi veya kişilerce arkadan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan uzman çavuşlar, 112 Acil Servis Ambulansı ile Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Yalçın Bozok askeri helikopterle Van'a, Durdu Çapar ise Hakkari Asker Hastanesine sevk edildi. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ekipleri, yüzleri maskeli kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24