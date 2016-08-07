Askeri okullardan ayrılmak zorunda bırakılan öğrencilerden iade-i itibar talebi

2006-2013 yılları arasında FETÖ/PDY mensuplarınca askeri lise, harp okulu ve astsubay okullarından sistematik baskı ve yıldırma politikalı nedeniyle ayrılmak zorunda bırakılan veya okuldan atılan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci tarafından kurulan TSK’dan Ayrılan ve Atılan Öğrenciler Platformu iade-i itibar talebi ile İstiklal Caddesi’nde yürüdü. Tünel Meydanı’nda toplanarak Galatasaray Lisesi’ne Gündoğdu Marşı eşliğinde yürüyen öğrenciler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğrenciler adına Doğanay Güven tarafından okunan açıklamada öğencilerin okuldan uzaklaştırılması için uygulanan yöntemler şöyle sıralandı

- Yargı yolu kapalı olan ve aksi kanıtlanması mümkün olmayan sübjektif yollarla, disiplin cezası vererek, disiplin puanlarının 1-2 ay gibi sürede hızlı şekilde düşürülmesi;

- Vize ve final sınavları öncelerinde, sınavlara çalışmaya fırsat vermeyecek şekilde gece uyumadan ya da ancak 1-2 saat uyuyarak yetiştirebilen görevler verilmesi;

- Sınav cevaplarının değiştirilmesi/ silinmesi;

- Çeşitli iftiralarla (hırsızlık, kopya, ahlaksızlık vb.) itham etme;

- Şok mangaları, kişiliğe hakaretler, fiziksel ve psikolojik işkence;

Sağlık kurulları ile D kodlu “askerliğe elverişli değildir” raporları verilmesi.

“Söz konusu süreçte yoğun psikolojik travmalar, okullarda yaşadıklarımıza dair çevremizdekileri ikna edememe, yalnız bırakılma, borçlu olarak hayata yeniden başlama, ailelerimize yaşattığımız maddi ve manevi yıkımlar, kalıcı nörolojik rahatsızlıklar, sosyalleşme sorunları gibi tarifi mümkün olmayan nice buhranlar yaşadık” denildi.

Askeri okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin aileleriyle birlikte ağır bir tazminat yükü altına girdiği “Hayata “sıfırdan” bile başlayamadık” sözleriyle ifade edildi. Askeri okul tazminatlarının 20-120 bin TL arasında değiştiği belirtilen açıklamada tazminat borcunu ödemek zorunda kalan öğrencilerin bir yandan üniversitede okumaya çalışırken otobüs firmalarında muavinlik veya tarlalarda gündelikçilik gibi işlerde çalışmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Öğrencilerin talepleri ise “Üniformalı hainlerin yargılanması ve TSK içindeki FETÖ/PDY mensuplarının tasfiyesi” ve “İade-i itibarımızın sağlanması” olarak açıklandı. Açıklamada iade-i itibar bekleyen öğrencilerin istekleri,

- Öğrenim borçlarının (tazminat) silinmesi ve yapılan ödemelerin iadesi,

- TSK mensubu emsallerinin, nasbından bugüne dek aldıkları aylık tutarları toplamının tazminat olarak ödenmesi,

- Emsal rütbe, kıdem ve sınıflarına göre emekli kartı verilmesi ve TSK mensuplarına tanınan sosyal hakların sağlanması,

- Sağlık sebebiyle ayrılmak zorunda kalanlara malulen emeklilik hakkı verilmesi,

- Talep etmeleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdamı için kadro ihdas edilmesi,

- TSK’nde göreve dönmek isteyen kişiler için imkan sağlanması olarak sıralandı.