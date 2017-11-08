Askeri okullarda 'şok mangası' tedirginliği

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri okullarda etkin olduğu dönemlerde kendi yandaşı olmayanları tasfiye etmek için başvurduğu “şok mangası” yöntemleri yeni dönemde alınan öğrencileri tedirgin etmeyi sürdürüyor. Öğrenciler ve yakınlarının eğitimlerin zor bölümlerine ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurarak şikayet ettikleri öğrenildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, darbe girişiminin ardından askeri okullara alınan öğrenciler, askeri eğitimin doğası gereği olan zor eğitim koşullarını ve öğretmenlerin uygulamalarını şikâyet etti. BİMER’e gelen şikâyetler aynen askeri okullardaki birimlere iletildi. Öğrencilerin şikâyetlerini daha çok aileleri aracılığıyla yaptıkları, incelemenin de bu kapsamda hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Başvuruları inceleyen Milli Savunma Bakanlığı birimleri, ailelere verilen yanıtlarda, askerlik mesleğinin doğası gereği zor olduğuna dikkat çekiyor. Askeri yetkililer, eğitimler sırasında güç, kondüsyon, ağır koşullarla başedebilmenin askerlik açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, “Yeni yapılanmada kasti bir uygulama söz konusu değil. Kimseyi okullardan uzaklaştıracak bir davranış sergilenmesi mümkün değil. Ancak öğrencilerde FETÖ tedirginliği olabilir, bunlar zamanla geçecek. Askerlik zor, eğitimi de buna göre zor. Öğretmen subayları da baskı altına almamak lazım” değerlendirmesini yapıyor.